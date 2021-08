Rohrheim dreht auf

Ried. Auswärtssieg für den FC Alemannia Groß-Rohrheim, Heimsieg für den TV Lampertheim. Während die Rohrheimer mit dem 4:1 in Birkenau für einen Paukenschlag sorgten, ließen sich auch die Lampertheimer nicht lumpen und bezwangen Wald-Michelbach mit 2:0.

Birkenau – Groß-Rohrheim 1:4 (1:1)

Wenngleich Thomas Schmitt vom VfL Birkenau die Niederlage als etwas zu hoch einstufte, ließ er keinen Zweifel daran, dass diese „absolut gerecht war.“ In der 27. Minute legten die Groß-Rohrheimer den Grundstein zum Erfolg, als Adis Dolicanin von einem Birkenauer Ballverlust im Mittelfeld profitierte und zum 1:0 traf. Nur sieben Minuten später sorgte Murat Capucu für den Pausenstand. In der zweiten Halbzeit setzte sich das Szenario fort: Die Groß-Rohrheimer lauerten auf die Birkenauer Fehler und markierten ihre Treffer. So fand Dolicanins Flachschuss in der 57. Minute ebenso den Weg ins Tor wie ein Versuch von Marcel Eckhardt, der von einem schnell ausgeführten Freistoß profitierte (81.). In der 86. Minute traf erneut Eckhardt ein zweites Mal.

TVL – E. W.-Michelbach II 2:0 (1:0)

Mirco Wegerle war gestern der Mann des Tages beim 2:0 des TV Lampertheim über die zweite Garnitur des Verbandsligisten. „Wir haben in der Anfangsphase ordentlich Druck gemacht und in dieser auch das wichtige 1:0 erzielt“, sagte Lampertheims Pressesprecher Frank Willhardt. 25 Minuten waren im Sportzentrum Ost gespielt, als der TVL durch Mirco Wegerle zum ersten Mal jubelte. In der zweiten Halbzeit drückten die Gäste zwar ein wenig, doch nennenswerte Chancen ergaben sich nicht daraus. Es war erneut Wegerle, der den Schlusspunkt zum 2:0 setzte (89.). hias