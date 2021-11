Rohrheim als weiterer Absteiger?

Ried. In den Tischtennis-Bezirksklassen stehen am Freitagabend gleich vier Punktspiele mit Ried-Beteiligung an. Besonders im Fokus steht dabei eine Frage: Was passiert beim TTC Groß-Rohrheim?

TTC Groß-Rohrheim, Bezirksklasse 1: Drei Spieltage haben Groß-Rohrheims Herren (2:4 Punkte) schon hinter sich gebracht – gewissermaßen. Vor dem Ligaauftakt sagte der TV Ober-Laudenbach ab. Gegen Reichenbach und Lampertheim IV traten die Groß-Rohrheimer wegen personeller Engpässe nicht an.

Bekommt der TTC für das Match am Freitag (20 Uhr) beim TTV Topspin Lorsch II (4:2 Punkte) keine Truppe zusammen, wird Groß-Rohrheim aus der Runde gestrichen. Dann könnte es zum Paragrafen-Pingpong kommen. Die Bezirksklasse 1 stellt offiziell nur zwei Absteiger. Die stehen nach den Rückzügen von Ober-Laudenbach und Einhausen bereits fest. Gemäß der Wettspielordnung steigt aber auch Groß-Rohrheim sicher ab.

TTC Lampertheim IV, Bezirksklasse 1: Mit 8:0 Punkten thront Lampertheims „Vierte“ derzeit auf Platz eins. Die Siege gegen Ober-Laudenbach und Groß-Rohrheim bekam die TTC-Reserve allerdings kampflos zugesprochen. „Das ist eine Momentaufnahme“, sagt TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend. Am Freitag (20.15 Uhr) geht es zum Fünften TSV Reichenbach (2:4 Punkte). „Wir müssen schauen, wen wir an die Tische bekommen“, so van gen Hassend. Laurin Minich (Bänderriss) fällt für den Rest der Vorrunde aus. Cevdet Uzer und Jens Hoffmann sind wieder an Bord. Am Montag schlug Lampertheim IV die TGS Hausen in der zweiten Runde des Bezirksklasse-Pokals mit 4:3. Christopher Luft, Kevin Stass, Jens Hofmann und das Doppel Luft/Stass holten einen 1:2-Rückstand auf.

TV Bürstadt II, Bezirksklasse 1: Mit dem VfR Fehlheim IV (4:2 Punkte) empfängt Bürstadts „Zweite“ (4:0) am Freitag (20.15 Uhr) eine Mannschaft, die wie alle anderen Fehlheimer Teams Aufstiegsambitionen hegt. Seit dieser Saison spielt Fehlheims „Erste“ in der 3. Bundesliga Nord, der Unterbau soll entsprechend aufholen. „Mal schauen, was geht“, sieht Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger seine Schützlinge aber keineswegs als chancenlos an.

TV Bürstadt III, Bezirksklasse 5: Am vergangenen Wochenende trafen die Bezirksoberliga-Teams von Bürstadt und Ginsheim aufeinander (9:7 für Ginsheim). Am Sonntag (13 Uhr) misst sich Bürstadts „Dritte“ mit der „Zweiten“ des TTC. Beide Mannschaften stehen mit 4:4 Punkten im Liga-Mittelfeld. „Das wird ein offenes Spiel“, sagt Rosenberger voraus.

TV Bürstadt IV, Bezirksklasse 3: Nach dem knappen 6:9 gegen Aufstiegskandidat Arheilgen II hat Bürstadts „Vierte“ (1:9 Punkte) Lunte gerochen. „Der 1. TTC Darmstadt II ist mit 7:5 Punkten etwas schwächer einzuschätzen als Arheilgen. Allerdings stehen Roland Ohnacker mit 7:1 Siegen vorne und Max Meister mit 5:1 Siegen in der Mitte ordentlich da“, weiß Rosenberger. Für das Heimspiel am Freitag (20.15 Uhr) sollten der TVB-Reserve alle Mann zur Verfügung stehen. cpa