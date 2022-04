Riedrode will auf Platz fünf zurück

Ried. Champions-League-Atmosphäre auf dem Waldsportplatz: Zum zweiten Mal in Folge muss die FSG Riedrode an einem Mittwochabend in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt ran. „Auch bei uns brennt das Flutlicht, wenn auch vielleicht nicht so hell wie in der Königsklasse“, scherzt FSG-Trainer Andreas Keinz. Um 19.30 Uhr empfangen die Riedroder den SV 07 Geinsheim. Die Begegnung war für Sonntag vorgesehen, wurde aber wegen Corona-Fällen bei den Gästen verlegt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Neunte Geinsheim (35 Punkte) bestritt vor drei Wochen beim 5:1-Sieg in Dieburg sein bislang letztes Match. Neben dem Spiel gegen Riedrode fiel auch jenes gegen Lengfeld aus. Die FSG (45 Punkte) stellt sich auf einen „starken Gegner“ ein, wie Coach Keinz verrät: „Auch wenn sie zahlreiche Verletzte haben sollten, ist das eine richtig gute Truppe, die uns mit ihrer starken Offensive alles abverlangen wird.“ Vor allem Stürmer Alexander Melchior, der beim 3:3 im Hinspiel Ende Oktober alle drei Geinsheimer Treffer erzielte, haben Keinz und sein Trainerpartner Duro Bozanovic auf dem Schirm. „Aber auch wir haben Qualität und wollen an das 5:0 gegen Lengfeld vom vergangenen Mittwoch anknüpfen“, stellt Keinz klar.

Der Kantersieg gegen Lengfeld gehört zum Besten, was die FSG in dieser Saison zeigte. Drei Tage vorher hatte Riedrode in Nauheim (4:1) stark aufgespielt. „Diesen Schwung wollen wir mitnehmen“, betont Keinz, der die jüngsten Erfolge so einordnet: „Mit einer Leistung wie gegen Lengfeld können wir in der Gruppenliga jeden schlagen. Mit ein paar Prozentpunkten weniger können wir aber auch gegen jeden Gegner in dieser Klasse verlieren. Es liegt allein an uns.“ Mittelfeldmann Evan Keinz plagen Adduktorenprobleme, er wird vorerst aussetzen. Timo Seyfried fällt weiter aus. Das Ziel ist dennoch klar: Am späten Mittwochabend will die FSG wieder auf Platz fünf stehen. „Wir werden 14 bis 15 Mann dabei haben, die alle über gutes Gruppenliga-Niveau verfügen“, ist Andreas Keinz guter Dinge. cpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

SG NoWa holt gegen Trösel nach

Jede Menge Arbeit hat die SG Nordheim/Wattenheim in dieser Woche vor sich. Bevor am Sonntag das Stadtderby gegen den FV Biblis ausgetragen wird, muss die Sportgemeinde am Mittwochabend ihre coranbedingt ausgefallene Heimpartie gegen die TG Jahn Trösel nachholen. Mangels Flutlichtanlage auf dem Wattenheimer Sportplatz weicht die SG NoWa dafür ins Bibliser Stadion an der Pfaffenaue aus (ab 20 Uhr).

„Dass das Spiel auf dem Bibliser Kunstrasenplatz stattfindet, spielt wohl eher dem Gegner in die Karten“, kommentiert Trainer Jens Stark die Verlegung. Nach zwei Siegen kommt Trösel als Favorit. Dennoch rechnet sich Stark etwas aus: „Die TG Jahn ist nicht unbedingt auswärtsstark. Fast alle ihrer Punkte haben sie daheim geholt. Wir dürfen uns nicht hinten reindrängen lassen. Drei Punkte vor dem Derby würden unser Selbstvertrauen ungemein stärken.“ rago