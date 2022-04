Riedrode treibt Umbruch voran

Riedrode. Das 1:5 beim Tabellenzweiten 1. FCA Darmstadt und den verpassten Sprung in die Spitzengruppe der Fußball-Gruppenliga, der damit verbunden gewesen wäre, hat Duro Bozanovic abgehakt. „Das war das erste Mal, seitdem ich hier Trainer bin, dass wir dem Gegner 90 Minuten hinterhergelaufen sind“, erkennt der Coach der FSG Riedrode „neidlos“ an.

Die Niederlage in Arheilgen erwischte die Riedroder, die mit 48 Punkten auf den sechsten Platz zurückfielen, in ihrer wohl stärksten Saisonphase. Beim SV Nauheim (4:1), gegen den TSV Lengfeld (5:0) und gegen den SV Geinsheim (3:1) hatten die Blau-Schwarz-Gelben zum Teil mit großer Spielfreude begeistert. Daran will die FSG am Donnerstag (19.30 Uhr) beim FC Fürth anknüpfen. Die Odenwälder belegen vor dem 26. Spieltag mit 20 Zählern den ersten von fünf Abstiegsplätzen. „Fürth ist zum Siegen verdammt“, rechnet Bozanovic mit einem „heißen Tanz“. Das 6:5 im Hinspiel hat er noch vor Augen. „Ein völlig verrücktes Spiel“, erinnert sich der 41-Jährige.

Torwart Keilmann verletzt

Der „schmerzlichste“ Abgang: Auch André Moos verlässt nach vielen Jahren für Riedrode am Saisonende den Fußball-Gruppenligisten aus dem Ried. © Berno Nix

Die FSG wird ohne Mario Basyouni, Evan Keinz und Timo Seyfried antreten. Außerdem fehlt Stammtorwart Chris Keilmann, der in Arheilgen angeschlagen raus musste. Weil auch Ersatzkeeper Christian Knecht ausfällt, wird wohl Daniel Sieger aus dem 1b-Team im Tor stehen. „Daniel kam ja schon am Sonntag für Chris ins Spiel. Ich habe gar keine Bedenken“, betont Bozanovic.

Unterdessen hat die FSG den für die kommende Saison angekündigten Umbruch vorangetrieben. Acht Neuzugänge und fünf Abgänge sind fix. Dazu sind jetzt alle Trainerpositionen wieder besetzt. Dabei kommt auf Chris Keilmann eine neue Aufgabe zu. Der langjährige Regionalliga-Torhüter wird künftig als spielender Torwarttrainer wirken. „Chris wird uns als Torwart erhalten bleiben. Er wird aber im Wechsel mit einem jungen Torhüter zum Einsatz kommen“, erklärt Bozanovic.

Keilmann, der vor kurzem seinen 30. Geburtstag feierte, wird auf den bisherigen Torwarttrainer Uwe Seibel folgen. Seibel wird wiederum Co-Trainer von Bozanovic, der nach dem angekündigten Ausscheiden von Andreas Keinz als alleiniger Chefcoach weitermachen wird. Kurios: Mit dem 18-jährigen Rico Ochsenschläger, der aus der A-Jugend von Rot-Weiß Darmstadt kommt, wird Keilmann noch als Aktiver seinen potenziellen Nachfolger aufbauen. „Rico wird viel von Chris profitieren und lernen können“, glaubt Bozanovic, der sich glücklich über die interne Lösung zeigt: „Chris ist eine Maschine. Er liefert Woche für Woche ab, ist immer da und sehr zuverlässig.“

Neben Ochsenschläger kommt mit Timo Klauder auch ein „Sechser“ von den Darmstädter A-Junioren. Beide waren früher für den JFV BiNoWa am Ball. Von der TSV Auerbach stoßen der 21-jährige Offensivspieler Nico Jäger (früher TV Lampertheim) und der 19-jährige Innenverteidiger Jan Hoffmann dazu. Florian Unrath (22 Jahre, SSG Einhausen) und Tim Riedinger (A-Jugend JFV Bürstadt) sind als Innen- wie auch als Außenverteidiger einsetzbar. Mit Luca Diecken schnappte sich die FSG zudem einen Stürmer des JFV Bürstadt. Gespannt ist Bozanovic auf Slaven Kvasnovski. Der 33-jährige Offensivmann, der mit Kapitän Tomislav Tadijan befreundet ist, zieht im Sommer von Mönchengladbach nach Bürstadt. Am Niederrhein war Kvasnovski lange in der Landesliga aktiv. „Wir wollen junge Spieler heranführen, die Breite vergrößern und den Konkurrenzkampf schaffen“, sagt Riedrodes Trainer.

Mit Maxi von Dungen (wird Spielertrainer beim FV Hofheim) und André Moos (TSV Günterfürst), der vor einiger Zeit nach Erbach zog, werden zwei langjährige Riedroder Spieler die FSG verlassen. „Andrés Abgang ist menschlich und spielerisch der schmerzlichste. Er wird als Vereinstyp fehlen“, meint Bozanovic. Auch Damian Pritchett (Ziel noch unbekannt), Jan-Marvin Dell (VfR Grünstadt) und Qendrim Dzackaj (hat im Winter aufgehört) werden gehen.

