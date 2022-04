Riedrode II trifft sieben Mal

Ried. Einen wichtigen Coup hat am Sonntag die zweite Mannschaft der FSG Riedrode in der Fußball-B-Liga gelandet, als sie bei der TSV Auerbach II mit 7:4 gewann. Dagegen musste die SG Hüttenfeld eine 1:2-Heimniederlage gegen die zweite Mannschaft der Tvgg Lorsch hinnehmen. Aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes wurde die Begegnung der SG Olympia/VfB Lampertheim beim TSV Gras-Ellenbach abgesagt. Spielfrei war der FV Hofheim.

Auerbach II – FSG Riedrode II 4:7

„Als wir kurz nach der Pause mit 3:1 in Führung gingen, waren wir alle der Auffassung, wir hätten Auerbach den Zahn gezogen. Doch dann lagen wir plötzlich mit 3:4 hinten“, traute Riedrodes Vorstandsmitglied Fabian Kreiling seinen Augen nicht, dass seine Mannschaft plötzlich im Rückstand lag. Doch wie den Auerbachern wurde auch den Riedrodern ein Foulelfmeter zugesprochen. Und dieses 4:4 war die Initialzündung zum 7:4-Erfolg, den sich die FSG aufgrund einer sehr kämpferischen Schlussphase auch redlich verdiente.

1:2 gegen Lorsch: Hüttenfelds Trainer Zoltan Varga. © Berno Nix/Julian Loesch

Hellwach war in der neunten Minute Christoph Benz, als er die FSG in Führung brachte. Nur vier Minuten später aber glich Karsten Block für Auerbach aus. Danach gelang es Dominik Wiegand (40., 48.), zweimal für die Gäste zu treffen. Doch Ferdi Ayyildiz verwandelte in der 68. Minute nicht nur einen Foulelfmeter, sondern zeichnete, nachdem Block zum 3:3-Ausgleich traf (71.) auch in der 79. Minute für das 4:3 verantwortlich. Aber die FSG II stemmte sich gegen die drohende Niederlage und hatte nach Dominik Wiegands verwandeltem Foulelfmeter in der 84. Minute plötzlich wieder Oberwasser. So sorgten Perica Bozanovic (87., 90.) und Christoph Benz (89.) für den 7:4-Auswärtserfolg.

SG Hüttenfeld – Tvgg Lorsch 1:2

Die Lorscher profitierten davon, dass die Begegnung ihrer ersten Mannschaft in Unter-Abtsteinach wetterbedingt abgesagt wurde. Somit konnten sie die zwei Garnitur sehr zum Leidwesen der Hüttenfelder aufstocken. In der 21. Minute brachte Steven Zöller die Tvgg mit 1:0 in Führung. Exakt eine Stunde war auf dem Hüttenfelder Sportplatz gespielt, als Philipp Heß nach einem schönen Spielzug über Außen mit einem abgefälschten Schuss zum 1:1 traf. Doch das bessere Ende hatten die Gäste für sich, für die Ricardo Bolz in der 72. Minute mit einem Foulelfmeter alles klarmachte – 1:2.

G.-Ellenbach – SG Olympia/VfB

Patrick Andres, dem Sportausschussvorsitzender der SG Lampertheim platzte der Kragen: „Zweimal haben wir nachgefragt, ob es überhaupt Sinn macht, die lange Fahrt nach Gras-Ellenbach anzutreten, da wir vom heftigen Schneetreiben von anderer Stelle informiert worden sind.“ Doch die Gras-Ellenbacher sicherten den Lampertheimern die Austragung der Begegnung zu. Im Odenwald erwartete das Team eine Winterlandschaft. „Das hat mich mehr an den Biathlon-Weltcup in Oberhof erinnert als an einen Fußballplatz“, schimpfte Andres. hias