Riedrode II in stabilem Aufwind

Ried. In der Fußball-B-Liga Bergstraße ist der Aufwärtstrend bei der FSG Riedrode II mit Interimscoach Tunjo Bozanovic unverkennbar. So gab es am Sonntag einen 3:0-Sieg der FSG II beim SV Kirschhausen. Bei den anderen Riedmannschaften lief es dagegen nicht so gut. Die SG Olympia/VfB Lampertheim verlor in Hambach beim 3:7 ebenso wie der FV Hofheim in Weiher (1:4). Auch die Himmelsstürmer aus Hüttenfeld wurden mit der 0:2-Heimniederlage gegen Zotzenbach erst einmal zurechtgestutzt.

Kirschhausen – FSG Riedrode II 0:3

„Hätte uns jemand vor der Begegnung gesagt, dass wir da in Kirschhausen recht souverän durchlaufen, hätten wir das sofort unterschrieben“, war FSG-Spielausschussmitglied Fabian Kreiling überrascht, wie leicht und locker seine Elf zu drei Punkten beim SV Kirschhausen. Die Begegnung war kein fußballerischer Leckerbissen, was dem Umstand geschuldet war, dass beide Mannschaften mit personellen Engpässen zu kämpfen hatten. So musste bei der FSG II erneut Christoph Glab mitwirken.

Zwei Treffer in der Anfangsphase bedeuteten für die Riedroder einen Vorteil, den Kirschhausen nicht mehr wettmachen konnte. In der 14. Minute gelang es Perica Bozanovic, SVK-Keeper Patrick Ofenloch zu überwinden, neun Minuten später trug sich Dominik Wiegand in die Torschützenliste ein. In der 55. Minute machte „Pedro“ Bozanovic mit dem 3:0 alles klar. „Es war ein verdienter Sieg für Riedrode“, stellte Fabian Kreiling klar.

SG Hüttenfeld – Zotzenbach 0:2

„Wir hätten noch drei Stunden weiterspielen können und hätten immer noch kein Tor erzielt“, sprach Hüttenfelds Trainer Hans Scheidel von einem verdienten Sieg seines ehemaligen Vereins, für den er in den 1990er Jahren als Spieler auf Torejagd ging. Gleich von Beginn an gelang es den Zotzenbachern auf geschickte Weise, die Hüttenfelder Fehler zu nutzen. So erzielte Lars Bangert in der zwölften Minute schon das 0:1. Auch in der 35. Minute musste SGH-Keeper Max Massion bei David Rauchs 0:2 hinter sich greifen. „Irgendwie hat man schon gemerkt, dass uns heute Stammkräfte wie Tobias Lerchl, Kevin Wolf, Max Rhein, Philipp Herrmann und Jörg Scheidel gefehlt haben“, sagte Scheidel.

Hambach – SG Olympia/Lamp. 7:3

„Meine Mannschaft ist sehr mutig aufgetreten und wusste immer dagegen zu halten. Der Hambacher Sieg ist zwar verdient, aber das Ergebnis ist zu hoch“, lautete das Fazit von Lampertheims Sportausschussvorsitzender Patrick Andres. Gleich in der Anfangsphase legten die Hambacher los wie die Feuerwehr und nach einem Doppelschlag in der 20. und 21. Minute von Hatim Srifi hieß es recht früh 2:0. Immerhin gelang Heiko Hanusch in der 25. Minute das 2:1. Aber auch Konrad Däbritz kann bei den Hambachern Tore erzielen. So traf er in der 29. und 42. Minute.

Das zwischenzeitliche 3:2 gelang Kevin Rathgeber in der 40. Minute. Auch in der zweiten Halbzeit ging das muntere Scheibenschießen weiter. Srifi erhöhte in der 71. Minute auf 5:2, doch in der 75. Minute verkürzte Rathgeber auf 5:3. Die letzten beiden Treffer in der Begegnung aber erzielte Hambach. Nach dem 6:3 durch Däbritz in der 83. Minute, erhöhte Dennis Ragaller in der 85. Minute zum 7:3-Endstand.

TSV Weiher – FV Hofheim 4:1

Eine abermalige Niederlage mussten die Hofheimer hinnehmen und stehen in der Tabelle nur noch auf dem 14. Platz. Hofheims Ehrentreffer bei der deutlichen 1:4-Niederlage in Weiher erzielte Christian Baunach. hias