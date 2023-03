Riedrode bremst FCA aus

Ried. Die FSG Riedrode hat sich auch im Rückspiel gegen Aufstiegsfavorit 1. FCA Darmstadt schadlos gehalten. Beim 1:1 (0:1)-Heimremis am Sonntag schnupperte die Elf von Trainer Duro Bozanovic wieder an einem Sieg über den Tabellenzweiten der Fußball-Gruppenliga. Die Bürstädter Eintracht holte am 24. Spieltag den ersten Punkt im dritten Match unter Trainer Karl-Heinz Göbel. Das 2:2 (0:0) bei Kellerkonkurrent TSV Seckmauern könnte sich aber im Abstiegskampf als zu wenig erweisen.

Riedrode - FCA Darmstadt 1:1

Nach dem 2:1-Coup im Hinspiel im September setzte die FSG den turmhohen Favoriten aus Arheilgen auch in der Rückpartie mächtig unter Druck. „Wenn wir es konsequenter spielen, können wir dieses Spiel gewinnen“, sagte Riedrodes Trainer Duro Bozanovic, der aber das große Ganze im Blick behielt: „Wir können mit dem 1:1 zufrieden sein. Über 90 Minuten ist es wohl das gerechte Ergebnis.“

Dass es am Ende nicht drei Zähler wurden, ist vor allem auf eine Ried-roder Unachtsamkeit in der fünften Minute zurückzuführen. „Wir fordern einen Einwurf für uns und beschweren uns. Das Spiel geht aber weiter“, hielt Bozanovic zur Entstehung der frühen Führung für den FCA fest. Der Darmstädter Spieler, der den Ball im Spiel hielt, passte zurück. Nach einem Chipball in den FSG-Strafraum hatte eine Flanke das 0:1 durch einen Kopfball von Filipe Sette Ribeiro zur Folge. „Das war viel zu einfach und absolut vermeidbar“, ärgerte sich Bozanovic.

Erst nach 20 Minuten fand die FSG vor knapp 150 Zuschauern auf dem verregneten Waldsportplatz zu ihrem Spiel. „Das Gegentor hat uns verunsichert, wir waren zunächst nicht mutig genug im Ballbesitz. Aber auch der Gegner hatte nach dem 0:1 nichts Zwingendes“, analysierte Bozanovic. Spätestens nach zwei Situationen, in denen FSG-Torjäger Sinisa Pitlovic der Gästeabwehr enteilte, war der Tabellensechste (jetzt 36 Punkte) aber voll dabei. Die dickste FSG-Chance in Hälfte eins vergab Aramis Asutay. Der Offensivmann setzte sich stark im Strafraum durch, versuchte es dann selbst und schoss vorbei – in der Mitte hätte Pitlovic freigestanden.

Nach der Pause ging der offene Schlagabtausch weiter. Die FSG erarbeitete sich dabei ein Plus an Großchancen. In Minute 50 zog Riedrodes Kapitän Nils Schwaier aus kurzer Distanz ab. FCA-Torwart Aurelio Cordeiro Rocha wehrte den Ball mit einem tollen Reflex ab. Beim Nachschuss wurde Schwaier gelegt. Es gab Elfmeter, der Gefoulte trat selbst an und traf zum 1:1 (51.).

Nach dem Ausgleich blieb die FSG am Drücker. „Markus Moh Amar war zweimal im Rückraum frei, da bekommt der Gegner zweimal den Fuß dazwischen. Da müssen wir mehr daraus machen. Auch Timo Seyfried verzieht einmal, statt den Ball anzunehmen“, zählte Bozanovic weitere gute Möglichkeiten für die Hausherren auf.

Der FCA, der jetzt seit vier Spielen auf einen Sieg wartet, kam noch zu zwei brauchbaren Chancen. Einmal rettete Asutay für den schon geschlagenen FSG-Keeper Rico Ochsenschläger.

Seckmauern - Et. Bürstadt 2:2 (0:0)

Mit dem Remis rettete der Elfte Seckmauern seinen Sieben-Punkte-Vorsprung auf die Eintracht, die als Vorletzter nicht vom Fleck kommt. „Wenn man den Spielverlauf sieht, können und müssen wir mit dem 2:2 zufrieden sein. Unterm Strich ist das Ergebnis natürlich nicht zufriedenstellend“, meinte Ex-Kapitän Flamur Bajrami, der wegen personeller Nöte von Trainer Göbel reaktiviert wurde. Vorwürfe konnte Bajrami seinen Mitspielern nicht machen: „Die Mannschaft hat sich aufgeopfert und ist in einem kampfbetonten Spiel auf schwerem Geläuf gut zurückgekommen.“ Nach dem 0:1 in Minute 55 holte Leon Münch mit einer starken Einzelaktion einen Foulelfmeter heraus, den Mehmet Tutay zum 1:1 verwandelte (65.). Auch das 1:2 in der 75. Minute egalisierte die Eintracht. Nach einer Flanke von Xhino Dushaj legte Marjus Korreshi für Besim Reka ab – und der zog zum 2:2-Endstand ab.