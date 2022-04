Ried-Teams gehen wieder leer aus

Ried. Zum zweiten Mal nacheinander gab es für die Ried-Vertretungen in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt keine Punkte. Besonders schwer wog am Gründonnerstag die 1:3 (1:1)-Heimniederlage von Eintracht Bürstadt im Kellerduell mit dem SV Nauheim. Die FSG Riedrode verlor mit 2:4 (0:3) beim abstiegsbedrohten FC Fürth.

Eintracht Bürstadt – Nauheim 1:3

Neun Punkte aus den nächsten drei Partien hatte Eintracht-Spielertrainer Benjamin Sigmund vor dem Match gegen Nauheim verlangt. „Wenn nicht, sind wir in meinen Augen abgestiegen“, hatte er dazu klargestellt. Nach dem 1:3 in Nauheim wollte Bürstadts Pressewart Christian Beckerle die Hoffnung noch nicht aufgeben. Dass sich die Schlinge für die Eintracht zuzieht, räumte er indes offen ein. „Die Lage ist beschissen. Ich schaue auf die Tabelle und denke mir meinen Teil“, meinte Beckerle.

Acht Spieltage vor Saisonende spricht das Klassement eine deutliche Sprache. Während Nauheim (jetzt Elfter mit 29 Punkten) einen großen Schritt gen Klassenerhalt machte, verpasste die Eintracht (15./18 Punkte) den Anschluss ans rettende Ufer. Zwar verlor der 13. Lengfeld (24 Punkte) mit 0:3 gegen Höchst. Doch der Sieg des FC Fürth (14./23 Punkte) gegen Riedrode macht die Sache nicht einfacher. „Wir müssen ja zwei Mannschaften hinter uns lassen“, weiß Beckerle: „Wenn wir in zwei Wochen nicht gegen Lengfeld gewinnen, brauchen wir nicht mehr drüber zu reden.“ Zwischendrin wird die Eintracht drei Punkte gegen Türk Gücü Rüsselsheim kampflos erhalten – drei Zähler, die Lengfeld schon auf dem Konto hat. Das Duell gegen Nauheim war schnell nacherzählt. „Die waren einfach besser. Ich will uns nicht den Willen absprechen, aber das war eine verdiente Niederlage“, fand Beckerle.

Nach dem 0:1 durch Norman Harth (23.) sorgte Vitali Becker vor 60 Zuschauern für den 1:1-Pausenstand (31.). Kurz nach Wiederbeginn legte Harth das 1:2 nach (47.). Onur Yap machte mit dem 1:3 alles klar (85.). Mit einem groben Foulspiel, das eine Rote Karte zur Folge hatte, erwies Becker seiner Elf einen Bärendienst (90.+8).

FC Fürth – FSG Riedrode 4:2

„Diese Niederlage ist eine Enttäuschung“, sagte FSG-Trainer Duro Bozanovic: „Fürth hat von der ersten Minute an sehr ängstlich und verhalten agiert. Wir haben es dem Gegner mit dummen Fehlern leicht gemacht und waren nicht bereit, alles zu geben.“

In der fünften Minute spielte Riedrodes Abwehrmann Klaudi Buraku dem Fürther Kajally Njie den Ball in den Fuß. Der setzte die Kugel an die Latte. Im Gegenzug konterte die FSG über René Salzmann. Der Routinier spielte Fürths Torwart aus, zielte dann jedoch am leeren Kasten vorbei. „Wenn wir da das Tor machen, schießen wir Fürth ab“, so Bozanovic.

Stattdessen sorgten Njie (12.), Jusef Nerabi (36.) und Vladan Albijanic (43.) bis zur Pause für ein 0:3, das sich niemand im FSG-Lager so recht erklären konnte. André Moos (64.) und Maxi von Dungen (77.) brachten Riedrode vor 60 Zuschauern auf 2:3 heran.

Mit einem „dummen Foul an der Außenlinie“ (Bozanovic) fing sich die FSG schließlich das dritte Gegentor des Abends nach einem Standard (Ali Sadik, 90.+3). „Vor diesen Situationen hatten wir ausdrücklich gewarnt“, meinte Bozanovic. Mit dem 2:4 beim Tabellen-14. verlor der Sechste aus Riedrode (48 Punkte) den Anschluss zu den Top fünf. Groß-Gerau und Alsbach haben jetzt fünf Zähler mehr.