Richtungsweisendes Duell für Azzurri

Lampertheim. „Das ist Abstiegskampf pur, ein sogenanntes ,Sechs Punkte-Spiel‘“, blickt Giovanni Marino, Trainer des Fußball-Kreisoberligisten A.S. Azzurri Lampertheim auf den kommenden Sonntag. Um 15.30 Uhr stehen sich auf dem Kunstrasenplatz im Lampertheimer Adam-Günderoth-Stadion der Tabellen-14. aus der Spargelstadt und der 15. SSV Reichenbach im direkten Duell gegenüber. „Mit einem Sieg gegen Reichenbach könnten wir den direkten Abstieg wohl bereits vermeiden. Schließlich haben die schon ein Spiel mehr als wir“, weiß Azzurri-Coach Marino, dass die Gäste aus dem Lautertal nur noch drei Partien hätten, um dann einen Sechs Punkte-Rückstand auf die Italiener aufzuholen.

Eine andere Rechnung macht der Gegner auf. „Wenn wir gewinnen, dann zögen wir mit 27 Punkten mit den Azzurri gleich. Allerdings haben sie noch ein Spiel mehr als wir“, ist SSV-Spielertrainer Abedin Reqica die Bedeutung der Partie ebenfalls bewusst. Im Falle einer Niederlage in Lampertheim ist der Abstieg aus der Kreisoberliga für die Sänger- und Sportvereinigung Reichenbach nur noch schwer zu verhindern. Dabei würde man im Lautertal nächste Saison gerne weiter in der Kreisoberliga Bergstraße an den Start gehen – dann bilden die Lokalrivalen SSV Reichenbach und TSV Reichenbach eine Spielgemeinschaft. Auch wenn Reqica zur kommenden Runde als Trainer zur FSG Bensheim wechselt, will er sich nicht mit einem Abstieg aus Reichenbach verabschieden. „Ich will jedes Spiel gewinnen“, hat der Coach die laufende Saison auch noch nicht abgehakt.

„Mit einem Unentschieden würden wir Reichenbach auf Distanz halten, Aber gerade vor eigenem Publikum wollen wir am Sonntag natürlich gewinnen“, ist Azzurri-Trainer Giovanni Marino durchaus bewusst, dass eine Punkteteilung zwar dazu führen würde, den Abstiegsrelegationsplatz gegenüber dem direkten Konkurrenten etwas abzusichern. Allerdings helfen den Hausherren am Ende nur drei Punkte wirklich weiter, wenn sie noch einen Nichtabstiegsplatz erklimmen wollen. Nachdem die Azzurri zuletzt mit zwei Siegen aufhorchen ließen, gab es am vergangenen Sonntag wieder eine Ernüchterung, als das Auswärtsspiel beim SV Fürth mit 1:5 deutlich verloren ging. „Das war für uns schon ein Rückschritt, aber letztlich hatte ich nur zwölf Mann zur Verfügung. Wir sind mit dem letzten Aufgebot nach Fürth gereist“, hofft Marino, der auch selbst spielen musste, im Heimspiel am Sonntag auf mehr personelle Alternativen. So werden Leon Holzinger und Yusuf Bulucu den Spargelstädtern wieder zur Verfügung stehen. „Dafür fällt Giuseppe Bosco aus, er hat sich in Fürth ein schmerzhaftes Überbein an der Ferse zugezogen“, bedauert Marino.

Von einer üppigen Personalsituation kann allerdings auch Gästecoach Reqica nur träumen. „Wir hatten zuletzt Partien, da bestand die Mannschaft zur Hälfte aus Zweitmannschaftsspielern und dann waren noch zwei, drei AH-Spieler dabei“, sehnt sich der SSV-Trainer nach fünf Niederlagen in Folge wieder nach einem Erfolgserlebnis.

Am vergangenen Sonntag schien es im Heimspiel gegen die SG Unter-Abtsteinach soweit, gingen die Reichenbacher doch mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause. „Wenn man gesehen hat, wie wir da gespielt haben, dann wäre man nicht darauf gekommen, dass wir auf einem Abstiegsplatz stehen“, weiß Reqica, was seine Truppe leisten kann, wenn der Kader weitgehend komplett zur Verfügung steht. Am Ende stand es jedoch 1:4.