Richard Vogel trumpft in Nordheim-Wattenheim auf

Ried. Richard Vogel vom RV Mannheim (Bild) setzte sich beim Großen Springreit-Turnier in Nordheim-Wattenheim die Krone auf. Der 23-Jährige gewann zum Abschluss des dreitägigen Auftakts der „grünen“ Saison in Südhessen auf Carlchen in 30,15 Sekunden das Zwei-Phasen-Springen der Klasse S* und wurde in der derselben Prüfung auf Charisma Dritter (33,71). Platz zwei unter 37 Konkurrenten sicherte sich Leonie Jonigkeit (Groß-Gerau) auf Quero (32,63). Zuvor hatte Vogel, der seit August 2020 in der Nähe von Marburg mit Kollege David Will einen eigenen Stall besitzt, in zwei M**-Springen auf Carlchen dominiert und auf Charisma Rang zwei erreicht. Der für Pfungstadt startende Will steuerte im S-Springen drei von insgesamt 14 Nullfehlerritten bei (5., 11., 13). Insgesamt gingen 80 Teilnehmer an den Start. sd

