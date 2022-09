Remis mit moralischem Sieger

Lampertheim. Einen Sieger bekamen die 150 Zuschauer am Sonntag im Lampertheimer Sportzentrum Ost im Kreisoberliga-Derby zwischen dem TV Lampertheim und der SG Azzurri/ Olympia Lampertheim beim 1:1 (1:1)-Unentschieden nicht zu sehen. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge fühlte sich das Remis im Stadtderby für die Gäste aber doch besser an als für die Hausherren. „Du triffst hier auf eine Mannschaft, die zuvor in sechs Spielen 25 Gegentore bekommen und noch kein Spiel gewonnen hat. Da hätte ich von meinem Team schon etwas mehr erwartet. Aber der unbedingte Wille, dieses Spiel zu gewinnen, hat mir gefehlt“, schimpfte TVL-Trainer Karl-Heinz Göbel.

Traumtor zum Ausgleich

„Ein Derby will natürlich keiner verlieren und ich hatte den Eindruck, dass das phasenweise beide Mannschaften eher gehemmt hat, weil mit anhaltender Spieldauer der Gedanke aufkam, lieber den einen Punkt mitzunehmen. Unter dem Strich geht das Unentschieden so in Ordnung“, nahm Gästecoach Giovanni Marino den zweiten Punktgewinn der Saison wohlwollend zur Kenntnis.

Da der Rasenplatz im Sportzentrum Ost mittlerweile gesperrt ist, standen sich die beiden Kreisoberligisten aus der Spargelstadt auf dem dortigen Kunstrasenplatz gegenüber. „Ich denke nicht dass das für eine der beiden Mannschaften ein Vor- oder Nachteil war, wir haben in der laufenden Saison schließlich auch schon auf Kunst- und auf Naturrasen gespielt“, sagte SG-Coach Marino.

Er durfte auch zunächst jubeln, erwischte seine Mannschaft doch einen Blitzstart ins Derby. So setzte sich Justin Ekkerink über die rechte Angriffsseite durch und bediente Uwe Lauinger, dessen ersten Schuss konnte TVL-Torhüter Eric Kamprath noch parieren, aber den eigenen Nachschuss nutzte Lauinger zum frühen 0:1 (3.). „Da hat er schon ein schönes Tor erzielt. Allerdings hat sich da auch unser Verteidiger auf die falsche Seite gedreht, das hätte man vielleicht wissen können, schließlich hat Uwe Lauinger ja früher hier beim TVL gespielt“, sprach Göbel die durchaus besondere Geschichte an.

„So ein Derby ist nun mal ein besonders Spiel“, gefiel Marino vor allem der kämpferische Einsatz seiner Mannschaft. „Wir haben den Ball nach einem Ballverlust nie verloren gegeben, das war in den Spielen zuvor zum Teil anders“, sah der SG-Trainer beim Tabellenvorletzten Schritte in die richtige Richtung. „Dass wir wieder auf Yusuf Bulucu zurückgreifen konnten, hat uns in der Defensive mehr Stabilität verliehen. Sein taktisches Verständnis hilft uns ungemein und für mich war er der beste Mann auf dem Platz“, lobte Marino, der kurzfristig auf die an einer Erkältung leidenden Stützen Kevin Haberkorn und Francesco Fabrizio verzichten musste.

Die spektakulärste Szene des Spiels sollte dem Gästetrainer aber nicht gefallen. „Da köpft Thomas Gerner den Ball aus dem eigenen Strafraum weg und dieser landet bei Joshua Schöner, der aus 20 Metern direkt abzieht und das Ding schlägt dann bei uns oben im Toreck ein“, sah Marino, wie SG-Torwart Ilker Terli beim 1:1 (19.) keine Abwehrchance hatte. „Das war die sehenswerteste Szene im gesamten Spiel, ein echter Sonntagsschuss“, konnte sich TVL-Trainer Göbel für diesen Treffer zwar erwärmen, aber nicht für die Gesamtleistung.

„Wenn man unten drinsteht, dann bekommt man eben auch solche Dinger“, bedauerte Marino, der ebenso wie sein Gegenüber danach nicht mehr wirklich zwingende Torchancen auf beiden Seiten zu sehen bekam.