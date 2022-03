Reifeprüfung für die Lilien

Darmstadt. Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 geht erwartungsfroh ins Spitzenspiel beim SV Werder Bremen und sieht die derzeitige Konstellation noch immer als besonders an. „Dass wir in dieser Situation sind und jetzt erneut ein Topspiel bestreiten können, zeigt, was die Mannschaft bisher geleistet hat“, sagte Cheftrainer Torsten Lieberknecht am Donnerstag. „Wir als Darmstadt 98 sehen es immer noch als Privileg an, so ein Topspiel bestreiten zu dürfen.“ Passenderweise wird die Partie Dritter gegen Erster am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) ausgetragen.

„Wir müssen gegen Werder sehr wachsam sein – egal, wer bei ihnen nach dem Ausfall von Ducksch in der Offensive spielen wird“, warnte Lieberknecht. Marvin Ducksch wird dem Bundesliga-Absteiger wegen einer Corona-Infektion fehlen. Die Hessen selbst müssen auf Patric Pfeiffer (fünfte Gelbe Karte) verzichten.

„Tobias Kempe war angeschlagen, hat aber gestern bereits wieder schmerzfrei mittrainiert. Stand heute sind alle Jungs fit“, sagte der 48-jährige Coach. Derzeit ist Darmstadt Tabellenführer, der FC St. Pauli und Bremen haben aber wie die Lilien 48 Punkte. lhe