Regeln für Auf- und Abstieg

Ried. 50 und 75 – auf diese Zahlen kommt es an in der Fußballsaison 2021/22: Wenn 50 Prozent der Mannschaften einer Liga 75 Prozent ihrer Vorrundenspiele ausgetragen haben, wird die Saison unter Zuhilfenahme der Quotientenregelung gewertet und damit Auf- und Absteiger bestimmt. Diesen Beschluss des Hessischen Fußball-Verbandes teilte Kreisfußballwart Reiner Held (Bürstadt) den Bergsträßer Vereinen nun bei den drei Vorrundenbesprechungen mit. Die Regelung ersetzt die alte Vorgabe, nach der alle Teams die Vorrunde komplett absolviert haben müssen, um zu einer Wertung zu kommen.

Exakt vor einem Jahr war wegen der Corona-Pandemie der für September angedachte Saisonstart 2020/21 fraglich. Diese Unsicherheit besteht aktuell nicht; die Planungen gehen von einem Rundenbeginn am Wochenende 14./15. August aus. Zwei Vereine preschen allerdings vor: Weil Elmshausen Kerwe feiert, wird das Auftritt der TSV-Reserve in der D-Liga beim SC Rodau auf Sonntag, 8. August, vorgezogen und ist damit sozusagen das Saisoneröffnungsspiel. Weitere Kuriosität und Novum im Fußballkreis: die Anstoßzeit Sonntag, 10.45 Uhr. Da will der SC Olympia Lorsch III am 31. Oktober gegen den SV Bobstadt kicken.

Novum: Anstoß um 10.45 Uhr

Hygieneregeln bestimmen auch künftig den Spielbetrieb. © Thomas Zelinger

Zurück zu den Terminen: Die Winterpause endet am 6. März 2022 (nur die A-Liga hat eine Woche länger Pause), das Saisonende ist am 12. Juni 2022.

Weil die Vereinsvertreter dafür stimmten, den für Gründonnerstag (14. April) terminierten Spieltag vorzuziehen, wird in diesem Jahr bis 12. Dezember (Kreisoberliga, B-Liga) beziehungsweise 28. November (C-Liga, DI und DII) gespielt.

Am Ende der Runde wird es wieder eine Relegation auf Kreisebene geben – aber nur dann, wenn aus der Gruppenliga mehr als zwei Mannschaften in die Kreisoberliga absteigen. Ist dies nicht der Fall, entfallen die Entscheidungsspiele, und die Tabellenzweiten steigen wie die Meister direkt auf. Eine Ausnahme bildet die C-/D-Liga-Relegation. Diese findet auf jeden Fall statt. Unterschiedlich ist aufgrund der Klassenstärke die Zahl der direkten Absteiger: drei sind es in der Kreisoberliga, einer in der A-, je zwei in B- und C-Liga.

Die Bedeutung eines funktionierenden Hygienekonzeptes unterstrichen Reiner Held und sein Stellvertreter Martin Wecht und verwiesen auf Handlungsempfehlungen des Verbandes, die den Clubs zur Verfügung gestellt werden sollen. Es geht um banale Dinge (wie viele Spieler dürfen gleichzeitig duschen? Wie lange sollte sich ein Kicker in der Kabine aufhalten?), um Abstandsregeln, Einrichtung von Aufenthaltszonen und Einbahnstraßenverkehr auf dem Sportplatz, aber auch um das Verhalten im Falle eines positiven Corona-Tests.

Verhalten bei positiven Tests

Bei einem positiven Test muss ein Spieler direkt aus dem Trainings- und Spielbetrieb ausgeschlossen werden und in Quarantäne gehen, heißt es in dem Entwurf. Klassenleiter und Kreisfußballwart sind schriftlich zu informieren. Bei mindestens fünf Coronafällen könne eine Spielabsetzung beantragt werden, sagte Held. Ebenso können Vereine eine Absetzung beantragen, wenn ein Akteur am Spieltag oder am Tag davor positiv getestet wurde.

Immerhin: Bleibt der Inzidenzwert im Kreis Bergstraße unter 35, dürfen bis 1500 Zuschauer auf den Platz. Diese müssen sich natürlich am Eingang registrieren lassen. „Klar, es ist viel Arbeit, aber es ist zu eurer Sicherheit“, sagte Held zu den geltenden Auflagen. all

