Redskins steigen kampflos ab

Bürstadt. Die Bestätigung kam im Lauf des Sonntags – per WhatsApp. „Wir sagen das Spiel gegen Hanau ab“, schrieb Daniel Thatcher, der Offense Coordinator der Bürstadt Redskins, dieser Redaktion am Tag nach dem 2:27 (2:7/0:7/0:7/0:6) gegen die Neuwied Rockland Raiders. Damit ist klar: Die Südhessen werden nach zwei Saisons aus der Oberliga Mitte absteigen. 2023 wollen die Redskins in der fünftklassigen Landesliga Mitte antreten. „Das ist der Plan“, teilte Thatcher mit.

Im Heimspiel gegen Neuwied kassierten die Footballer des TV Bürstadt ihre achte Niederlage im achten Match in der Oberliga-Gruppe West. Im direkten Duell mit dem Vorletzten hätten die Redskins einen Sieg mit mindestens 20 Spielpunkten Unterschied benötigt, um das 14:34 aus dem Hinspiel zu egalisieren – und so den direkten Klassenerhalt zu schaffen.

Mehr als zwei Safety-Punkte waren Bürstadt vor 200 Zuschauern im TV-Stadion jedoch nicht vergönnt. In der Offense fehlte jegliche Durchschlagskraft. „Es sind noch kurzfristig Leute abgesprungen. Ein Running Back hat sogar eine Offense-Line-Nummer bekommen. Hätten wir das nicht gemacht, wäre das Spiel schon vorher vorbei gewesen – weil wir nicht genug Leute gehabt hätten, um eine Offense Line zu stellen“, hatte Thatcher kurz nach Spielende im Gespräch mit dieser Redaktion erklärt.

Große personelle Probleme

Die Passkontrolle vor dem Kick-off war ein Spiegelbild der vergangenen Monate, die von großen personellen Problemen geprägt waren. Mit nur 24 Mann stellten sich die Redskins bei den Referees vor. Im Lauf des Spiels verletzte sich ein Bürstädter an der Kniescheibe. Ein weiterer Spieler musste mit Verdacht auf Rippenbruch vom Platz. Im dritten Quarter wurde zudem ein Redskin hinausgestellt („ejected“).

„Unser Anspruch war, dass die Jungs einfach Spaß haben und unsere Rookies Erfahrung sammeln“, betonte Thatcher. Den Spielern, die das letzte Match durchgezogen haben, machte der Trainer keinen Vorwurf – im Gegenteil: „Die Jungs, die da waren, haben alles gegeben. Das war absolut okay. Die Defense war sogar überraschend gut. Es hat halt nicht gereicht.“ Mit dem 2:27 gegen Neuwied stand fest: Die Redskins müssen in die Play-downs. Am kommenden Wochenende hätten die TVB-Footballer den Hanau Hornets gegenübergestanden. Das Abstiegsduell gegen den punktlosen Letzten der Ost-Gruppe hätte laut den Redskins sogar zu Hause stattgefunden.

Dass die Bürstädter auf ihre letzte sportliche Chance verzichten, sagt viel über den Zustand des Seniors-Teams aus. „Wir könnten spekulieren, wie stark Hanau ist, aber dafür sind wir momentan zu schwach. Wir müssen niemandem etwas beweisen, schon gar nicht auf Kosten der Gesundheit unserer Spieler“, hielt Thatcher bereits am Samstagabend fest.

In die Oberliga waren die Redskins 2021 kurzfristig nachgerückt. Entgegen der kritischen Stimmen, die es innerhalb der Abteilung gab, etablierten sich Bürstadts Footballer in ihrer Debütsaison mit dem siebten Platz unter zwölf Teams. An ihr Auftreten im Vorjahr konnten die Redskins 2022 allerdings zu keinem Zeitpunkt anknüpfen. a cp