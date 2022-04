Redskins starten gegen Pirmasens

Bürstadt. Der Spielkalender der Bürstadt Redskins in der American-Football-Oberliga Mitte ist terminiert. Die Footballer des TV Bürstadt starten am Sonntag, 15. Mai (Kick-off 15 Uhr, TV-Stadion) mit einem Heimspiel gegen die Pirmasens Praetorians in die 2022er Saison. Am 21. Mai folgt das Rückspiel in Pirmasens. Der dritte Spieltag ist für das erste Juni-Wochenende (4. oder 5. Juni) gegen die Haßloch 8-Balls vorgesehen. Das Rückspiel in Bürstadt steigt eine Woche später (11. oder 12. Juni, Kick-off 15 Uhr).

Am 25. Juni (15 Uhr) empfangen die Redskins die GFL-Reserve der Saarland Hurricanes. Am 3. Juli geht es nach Saarbrücken. Nach dem siebten Spieltag, den die Bürstädter am 10. Juli bei den Neuwied Rockland Raiders bestreiten, gibt es eine zweimonatige Ferienpause. Der Abschluss der Hauptrunde ist für Samstag, 17. September (15 Uhr) geplant, wenn die Redskins zu Hause auf Neuwied treffen.

Im vergangenen Jahr hatten sich die Redskins als doppelter Aufsteiger aus der Verbandsliga in der viertklassigen Oberliga bewährt. Mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen erreichten die Südhessen unter zwölf Teams den siebten Platz. In dieser Saison messen sich die Redskins in der Gruppe West ausschließlich mit Gegnern aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland. In der Ost-Gruppe treffen die Black Goats Mannebach, die Fulda Saints, die Hanau Hornets, die Kassel Titans und die Wetzlar Wölfe aufeinander. „Unser Ziel ist es, auch in der jetzigen Gruppe, die wir stärker einstufen, zu bestehen“, sagt Kommunikationschef Harry Frommeld.

Am Samstag Testspiel

Knapp 45 Spieler haben bei den Redskins zurzeit einen Pass. Mit Lukas Brems und Waldemar Krel verloren die Bürstädter im Winter zwei Leistungsträger an den Bundesligisten Frankfurt Universe (wir haben berichtet). Dafür ist mit Georg Hübner der frühere Quarterback der Südhessen zurück im Kader. „Er hat seine Meisterschule abgeschlossen und ist wieder ins Training eingestiegen“, erklärt Frommeld. Da Christian „CJ“ Steffan in der 2021er Saison in die Spielmacher-Position hineinwuchs, könnte auf Hübner eine neue Position zukommen. Frommeld sieht darin keine Probleme: „Dieses Team lebt von seinem Spirit – und Georg ist einer von denen, die diesen Spirit vorleben.“

Football-Fans können sich schon am 9. April (Kick-off 15 Uhr, TV-Stadion) auf die neue Spielzeit einstimmen. Dann absolvieren die Redskins ein Freundschaftsspiel gegen die Krefeld Ravens. Die Footballer vom Niederrhein treten nach drei Aufstiegen in Folge in der Oberliga NRW an – und haben seit ihrer Gründung 2017 noch keine Pflichtbegegnung verloren. Der Eintritt ist kostenlos. Stattdessen wollen die Bürstädter Spenden zu Gunsten von SOS-Kinderdörfern sammeln, mit denen Heime in der Ukraine evakuiert werden sollen. cpa