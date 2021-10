Zum wohl letzten Mal in der laufenden American-Football-Saison heißt es am Samstag „Game-Day“ auf dem Platz des TV Bürstadt. Um 16 Uhr erfolgt für die Bürstadt Redskins der Kick-off zum fünften Spieltag in der Oberliga Mitte. Zu Gast in der Wasserwerkstraße sind die Bad Kreuznach Thunderbirds, die die Tabelle der Mitte-Gruppe mit 8:0 Punkten anführen.

Bei der 7:20-Hinspielniederlage

...