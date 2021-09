Redskins plötzlich Favorit

Bürstadt. Über die liegengelassenen Punkte beim 26:27-Thriller in Offenbach würde Daniel Thatcher am liebsten gar nicht mehr nachdenken. Wenige Momente später tut es der Offense Coordinator der Bürstadt Redskins dann doch. Ein verschossenes Field Goal und drei vergebene „Points after Touchdowns“ zählt er auf. Und stellt fest: „Jetzt rege ich mich schon wieder auf.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Thatchers Leidenschaft für American Football ist jedem seiner Sätze zu entnehmen. Sie spiegelt sich aber auch in den bisherigen Leistungen des Oberligisten wider. Eine Woche nach dem 36:36-Auftaktremis gegen die Rhein-Main Rockets aus Offenbach hat sich der doppelte Aufsteiger, der bis Anfang Juli für die Landesliga geplant hatte, erneut teuer verkauft.

Raiders von der Rolle

Vor allem die Offense um Running Back Lukas Brems überzeugte. Das Bürstädter Eigengewächs landete im Rückspiel gegen die Rockets zwei Touchdowns und war bei seinen Tempoläufen kaum zu stoppen. Mit dem 19-jährigen Frederic Fengel kam ein weiteres Running-Back-Talent aus den eigenen Reihen zu Touchdown-Ehren. „Das war oberligareif“, sagt Redskins-Kommunikationschef Harry Frommeld vor dem zweiten Heimspiel der Oberliga-Saison.

Am Samstag (Kick-off: 16 Uhr) kommen die Neuwied Raiders auf die Anlage des TV Bürstadt. Und plötzlich findet sich der Verbandsliga-Dritte von 2019 in der Favoritenrolle wieder. Der Rundenstart der Raiders verlief nämlich alles andere als wunschgemäß. Gegen die Bad Kreuznach Thunderbirds sahen die Rheinländer im Hin- und im Rückspiel kein Land (6:24, 0:34). Beim 0:34 in Bad Kreuznach waren am Sonntag ein paar Bürstädter vor Ort. Das Urteil, das aus Redskins-Kreisen zu vernehmen war: Die Raiders sind etwas schwächer einzustufen als Offenbach, gegen das Bürstadt zweimal einen Sieg in der Hand hatte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zuschauer zugelassen

Davon will Redskins-Coach Thatcher aber nichts wissen. Schon gar nicht nach zwei Partien, in denen die Südhessen in der zweiten Halbzeit jeweils zwölf Punkte Vorsprung verspielten – vielleicht auch, weil sie sich im letzten Quarter wie der sichere Sieger gefühlt hatten. „Von dieser Einschätzung habe ich gehört. Aber das werde ich noch mal intern ansprechen und den Jungs den Kopf waschen“, erwidert der Offense Coordinator leicht angesäuert: „Wir müssen jeden Gegner ernst nehmen und das Spiel mit dem nötigen Respekt angehen. Im direkten Vergleich kann das immer anders aussehen. Vielleicht war ja Bad Kreuznach so stark, dass Neuwied einfach schwach aussah.“

Auch Bürstadts Defense Coordinator Mathias Lahm warnt davor, eine zu lasche Einstellung an den Tag zu legen: „Ein angezählter Boxer kann gefährlicher sein als ein fitter. Neuwied kann nur noch gewinnen. Die Raiders treten als ein Team auf und ihr Quarterback ist kein schlechter.“

Rein personell spricht wenig gegen den nächsten spektakulären Football-Nachmittag in Bürstadt. „Wir haben keine Verletzten zu beklagen. Sieht man von den üblichen Prellungen nach so einem Spiel ab, sind alle wieder gesund nach Hause gekommen“, erklärt Lahm, der sich auf die Unterstützung durch das Heimpublikum freut. Die Redskins planen mit 200 Zuschauern unter 3G-Bedingungen. In Offenbach waren zuletzt keine Zuschauer zugelassen.

Info: Tickets unter buerstadt- redskins.de/tickets.html

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3