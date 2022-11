Recurve-Team ist fit

Bürstadt. Wie im vergangenen Jahr darf der Pfeil- und Bogenclub (PBC) Bürstadt die Regionalliga-Saison mit einem Heimwettkampf eröffnen. Am Samstag (14 Uhr) empfangen Bürstadts Recurve-Teamschützen ihre sieben Kontrahenten aus der West-Gruppe in ihrer Halle am Bubenlachring. „Wir freuen uns und treten an, um genauso erfolgreich zu sein wie letztes Jahr. Unsere Schützen trainieren seit September wieder im Team zusammen und sind fit“, sagt PBC-Teamorganisatorin Kelly Tröger.

2021 lag der PBC als Aufsteiger nach zwei von vier Wettkampftagen auf Platz eins. Den Heimauftakt entschied Bürstadt für sich. Pandemiebedingt wurde die Runde jedoch abgebrochen, Aufstiegsrecht und Meisterstatus entfielen. „Bis jetzt können wir ohne Maßnahmen schießen. Die Situation erscheint etwas leichter als im vergangenen Winter“, hofft Tröger, dass die neue Saison regulär ablaufen kann. Favoriten benennt Tröger nicht: „Das werden wir am Samstag sehen. Es gab zwar auch eine Freisaison, aber es ist schwer zu sagen, wie die Mannschaften aufgestellt sind.“

Neu im PBC-Team ist Lukas Reißer, der vom SV Eberstadt kommt. Er stößt zu Alexander Brinkmann, Sebastian Eberle, Timo Helmke, Olaf Kaiser und Heiko Rahn. „Lukas hat schon früher mit uns in der freien Liga geschossen und wollte jetzt gerne Regionalliga schießen“, erklärt Tröger, die als Schützin zurückgetreten ist. cpa