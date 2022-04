Randale überschattet Wormatia-Spiel

Worms. Fußball-Oberligist Wormatia Worms hat im Top-Spiel der Aufstiegsrunde am Sonntagnachmittag zu Hause gegen Verfolger Eintracht Trier einen Erfolg gelandet. Beide Teams trennten sich vor der tollen Kulisse von 2210 Zuschauern mit einem 1:1 (1:1). Da die Mannschaft von Trainer Kristjan Glibo über eine Halbzeit lang in Unterzahl spielte, fühlten sich die Rheinhessen aber als eigentlicher Gewinner.

Sehr unschön: Bei einigen lagen die Nerven mächtig blank. Nach Spielschluss gelangten Trierer „Fans“ über die Gitter des gut gefüllten Gästeblocks im Wormser EWR-Stadion und liefen über den Platz in Richtung Wormatia-Anhänger. Die Polizei musste beide Lager trennen. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Auch außerhalb des Stadions hatten die Einsatzkräfte offenbar jede Menge zu tun. „Vereinzelte Trierer Fans sind nach der Partie auf den Platz gestürmt, es kam zu Handgreiflichkeiten, aber meines Wissens nach wurde im Stadion niemand ernsthaft verletzt“, sagte Holger Busch, der für die Sicherheit bei den Heimspielen der Wormatia verantwortlich ist. Er betonte: „Die Polizei hatte das schnell im Griff, aber das ist natürlich nicht schön. Mehr will ich dazu auch nicht sagen, weil der Verband wohl gegen beide Clubs vorgehen will. Im Gastronomiebereich hinter dem Gästeblock hat es keine schwereren Schäden gegeben, aber alles ist noch in der Bestandsaufnahme.“

Das sah der Wormser Sportvorstand genauso. „Sowas ist natürlich überhaupt nicht in Ordnung. Da stellt sich die Frage, inwieweit es den Randalierern egal ist, dass durch ihr Verhalten, das absolut inakzeptabel ist, Kinder oder andere Beteiligte in Mitleidenschaft gezogen oder total verängstigt werden. Gerade in unserer aktuellen weltpolitischen Lage, in der Gewalt leider wieder in den Vordergrund gerückt ist, sollte sich jeder mehr denn je fragen, welchen Sinn das haben soll und wozu es führen soll. Auch die Polizisten können einem leid tun“, sagte Ibrahim Kurt.

Die rund 600 mitgereisten Trier-Fans hatten während des Spiels ein schwarzes Banner gezeigt, auf dem in roten Buchstaben „„Kill the Worms!“ stand. Nach Spielschluss flippten dann Fans auf beiden Seiten aus. Der Wormser Coach Glibo bekam das, was sich nach dem Abpfiff abspielte, zusammen mit seinen Spielern „aus der Ferne“ mit. „Wir sind schon in den Katakomben gewesen, als es losging, aber die Polizei hatte das recht schnell im Griff“, berichtete der Wormatia-Trainer.

Zurück zum Sportlichen: Glibo zeigte sich nach dem 1:1 sehr zufrieden. „Gerade wenn du ab der 44. Minute nach der Gelb-Roten Karte für unseren Kapitän in Unterzahl spielen musst und gegen so eine Spitzenmannschaft dann ein 1:1 schaffst, ist das am Ende wie ein Sieg“, sagte Glibo. Die Tore fielen früh. Simon Maurer brachte die Trierer mit einem abgefälschten Schuss mit 1:0 (3.) in Front. Simon Joachims glich nach einer schönen Kombination zum 1:1 (13.) aus. Dann sah der Ex-Waldhöfer Sandro Loechelt nach einem überflüssigen Foul die Gelb-Rote Karte (44.), doch die Wormser verhinderten mit einer starken Defensivleistung eine Niederlage.

In der Meisterrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar läuft alles auf einen Zweikampf zwischen der Wormatia und Trier um die Rückkehr in die Regionalliga Südwest hinaus. Die Wormser stehen mit 58 Punkten auf Rang eins, Trier ist mit 57 Zählern Zweiter. Am 21. Mai könnte es zum „Endspiel“ kommen. Dann empfängt Trier die Wormatia. Die Polizei dürfte nach den Erfahrungen aus Worms die Sicherheitsmaßnahmen garantiert hochfahren.

