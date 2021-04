Preis für Forscher aus Darmstadt

Frankfurt. Der Deutsche Olympische Sportbund hat Felix Kühnle mit seinem Wissenschaftspreis 2019/2020 in Gold ausgezeichnet. Wie der DOSB mitteilte, wurde der Forscher von der Technischen Universität Darmstadt für seine Dissertation zum Thema „Depression im Spitzensport. Psychisches Leiden als Kommunikationsthema“ geehrt.

AdUnit urban-intext1

Außerdem zeichnete der DOSB fünf weitere Arbeiten mit dem Wissenschaftspreis in Silber und Bronze aus. Insgesamt waren über 30 Arbeiten aus unterschiedlichen Gebieten und Disziplinen der Sportwissenschaft eingereicht worden. „Wo wären wir in unserem Land, wenn die Wissenschaft nicht an vielen Stellen rechtzeitig darauf hinweisen würde, was kommt, was kommen kann oder warum etwas gekommen ist? Es gibt zahlreiche Nahtstellen zwischen Sport und Wissenschaft, die gekonnt gepflegt werden müssen“, erklärte DOSB-Präsident Alfons Hörmann.

Das Besondere an Kühnles Dissertation sei, dass er das viel kommunizierte Thema „Depression im Spitzensport“ aufgreift und erstmals rundum die sozialen Bedingungen beleuchtet, hieß es in der Begründung für die Auszeichnung. Der Sportsoziologe habe kritisch die Kommunikation über depressive Spitzenathletinnen und -sportler analysiert. Diese habe deren Schicksal wesentlich beeinflusst. Kühnle grenze sich damit klar von bisher vorherrschenden medizinisch-psychiatrischen und psychologischen Blickwinkeln ab, wurde die Arbeit des Wissenschaftlers gelobt.

Der DOSB vergibt alle zwei Jahre den Preis für herausragende sportwissenschaftliche Qualifikationsarbeiten in deutscher oder englischer Sprache. dpa/red

AdUnit urban-intext2