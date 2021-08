„Platz im gesicherten Mittelfeld wäre toll“

Ried. Seit Anfang Juni befindet sich die SG Nordheim/Wattenheim wieder im Mannschaftstraining, seit etwa fünf Wochen hat die direkte Vorbereitung auf die neue Saison in der Kreisliga A begonnen. Nach dem durch die Pandemie bedingten Rundenabbruch und dem anschließenden Lockdown im November letzten Jahres mussten die Kicker ganze acht Monate ohne regelmäßiges Training auskommen, mit individuellen Übungsplänen sollten sich die Spieler während dieser Zeit eigenverantwortlich fit halten. Beim Trainingsauftakt war Trainer Jens Stark mit dem Ergebnis weitgehend zufrieden: „Auch wenn manche noch das eine oder andere Kilo zu viel auf den Rippen hatten, war die Fitness bei eigentlich allen gut, die Basis ist da und auch die Trainingsbeteiligung war sehr gut. Schwieriger sieht es dagegen bei der Technik und bei der Abstimmung der Laufwege aus. Dort lag deshalb unser Hauptaugenmerk in der Vorbereitung.“

Bersch einziger Abgang

Die Ergebnisse in den Freundschaftsspielen verliefen durchwachsen, insgesamt zeigte sich Stark aber zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Vom Sieg über Unentschieden bis zur Niederlage hatten wir alles dabei“, so Stark. Lediglich das 0:2 gegen die FSG Riedrode II und das 0:4 gegen den TSV 1899 Goddelau wurmte den Coach: „Da war ich von meiner Mannschaft echt enttäuscht, das habe ich dann aber auch angesprochen.“ Einen ersten Leistungstest unter Wettkampfbedingungen hat die Sportgemeinde dagegen positiv gestalten können. In der ersten Kreispokalrunde gewann Starks Elf gegen die SG Olympia Lorsch im Elfmeterschießen mit 7:6.

Zugänge: Kevin Hildebrand (Eintracht Bürstadt), Jonathan ... Zugänge: Kevin Hildebrand (Eintracht Bürstadt), Jonathan Bedford (fängt wieder an), Nicolas Kilian, Fadil Akdemir (eigene Jugend). Abgänge: Benedikt Bersch ( TVVG Lorsch). Tor: Pascal Metz, Timo Gansmann. Abwehr: Robin Metz, Lukas Fell, Justin Keller, Fabian Torger, Malte Gress, Fadil Akdemir, Jonas Haasler, Navpreed Singh. Mittelfeld: Philipp Grünig, Sören Hembach, Jonas Pixberg, Salko Drekovic, Marc Bormuth, Nicolas Kilian, Jonathan Bedford, Julian Rettig, Lucas Schestag. Sturm: Elias Bersch, Tobias Theiss, Kevin Hildebrandt, Nicklas Fleischhacker. Trainer: Jens Stark (4. Saison), Marvin Weiland (Co- Trainer, 2. Saison), Jonas Pixberg ( Co- Trainer, 1. Saison), Markus Jakob (TW- Trainer, 3. Saison). Ziel: Mittelfeldplatz. Favoriten: VFR Fehlheim ll, Ober Abtsteinach. rago

Personell hat sich bei der SG NoWa nicht viel verändert. Lediglich Benedikt Bersch verließ den Club Richtung Lorsch, dafür konnte man mit Kevin Hildebrand (Eintracht Bürstadt), Jonathan Bedford (fängt wieder an) und gleich sechs Spielern aus der eigenen Jugendabteilung insgesamt acht neue Akteure begrüßen. Stark: „Die sechs Jugendspielern werden sich aber auf die erste und zweite Mannschaft verteilen. Mindestens zwei werden aber ihre Chancen im A-Liga-Team bekommen.“

Bei den Saisonzielen gibt sich Stark eher zurückhaltend: „Das ist in diesem Jahr sehr schwierig einzuschätzen. Momentan steigen die Infizierten-Zahlen ja wieder an, deshalb ist noch gar nicht abzusehen, ob wir diese Runde zu Ende spielen können, oder ob im Herbst wieder alles anders aussieht. Ich habe ja auch mit anderen Trainern gesprochen, da weiß eigentlich niemand so richtig, wo er steht – Prognosen sind da für alle sehr schwierig.“ Bislang gab es bei der SG NoWa noch keinen Corona-Fall und Stark hofft, dass das auch so bleibt: „Der Großteil unserer Mannschaft ist ohnehin schon durchgeimpft. Toi, toi, toi, dass alle gesund bleiben.“ Doch auch wenn die komplette Durchführung der Saison noch nicht sicher ist, hofft NoWa-Übungsleiter Stark, dass sich seine Mannschaft etwas verbessert: „Bei nur 14 Mannschaften wird es nur einen Absteiger geben und diese Rolle will natürlich niemand. Für uns wäre ein Platz im gesicherten Mittelfeld toll. Aktuell freuen wir uns auf die neue Runde. Die Jungs sollen so lange wie möglich wieder Spaß am Sport haben – das ist uns erstmal das Wichtigste.“ rago

