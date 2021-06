Piloten fiebern Start in der „Grünen Hölle“ entgegen

Nürburg. Wenn zur riesigen Vorfreude großer Respekt hinzukommt, dann steht ein ganz besonderes, ein einzigartiges Rennen an – die 24 Stunden auf dem Nürburgring. Für jeden Rennfahrer gehört dieser Klassiker zu den absoluten Saison-Höhepunkten, auch für die Piloten aus der Region.

Der Hemsbacher Nico Bastian und Jens Klingmann aus Leimen starten in der stärksten Klasse (SP9). Der Hüttenfelder Marc Ehret will mit dem Hyundai i20 N in der Klasse SP2T seinen Titel verteidigen. Bevor die 122 Boliden am Samstag (15.30 Uhr) ins Abenteuer „Grüne Hölle“ starten, warten am Freitag noch zwei Qualifying-Durchgänge auf das Feld.

„Mit dem Team Engstler Motorsport haben wir im vergangenen Jahr in unserer Klasse gewonnen und wollen dieses Jahr mit dem erst neu rausgekommenen Hyundai i20 mit rund 250 PS an diesen Erfolg anknüpfen“, gibt sich Ehret selbstbewusst. Anders als bei den GT-Boliden sind die Fahrzeuge in der SP2T-Klasse seriennah. „Wir haben aber Fahrwerk, Bremsen, Rennsitz, Käfig und Tank, sprich die sicherheitsrelevanten Dinge umgebaut“, erläutert der 27-Jährige. Das Cockpit teilt er sich mit Markus Lungstrass, Guido Naumann und Kai Jordan: „Ich bin sehr froh, Teil dieses Teams zu sein und will meinen Teil zu einem erfolgreichen 24-Stunden-Rennen beitragen.“

Heil durch die Nacht kommen

Obwohl der Hüttenfelder die Traditionsstrecke in der Eifel von vielen Rennen kennt, hat er Respekt vor den speziellen Anforderungen an Mensch und Material. „Bei den 24 Stunden in der ,Grünen Hölle‘ ist wirklich unplanbar, was alles passieren wird. Wir müssen in der Nacht zum einen Vollgas geben, um Zeit zur Konkurrenz gutzumachen und zum anderen die Nacht gut überstehen. Das ist unglaublich wichtig. Wir sind sehr gespannt und geben unser Bestes, um am Sonntag als Erster ins Ziel zu kommen“, ist Ehret voller Vorfreude.

Bester Stimmung ist auch Nico Bastian – aus gutem Grund: „Die schnellste Zeit im ersten Qualifying war natürlich ein guter Start ins Wochenende.“ Der 31-jährige Hemsbacher hatte im Mercedes-AMG GT3 des HRT-Teams die Konkurrenz hinter sich gelassen. Und die hat Rang und Namen: Ex-Formel-1-Fahrer Markus Winkelhock (Audi) ist ebenso dabei wie die DTM-erfahrenen Robin Frijns oder Maro Engel. Der Nürburgring-Zweite von 2019 Kevin Estre will es ebenso wissen wie DTM-Titelträger René Rast oder Porsche-Routinier Earl Bamber.

„Das ist mein großes Highlight. Das Gefühl ist gut. Der gute Anfang war eine zusätzliche Motivation für das Team. Die Jungs haben das Auto sehr gut vorbereitet, aber es bleibt immer eine gewisse Unsicherheit, ob dann wirklich alles passt. Insofern ist ein gelungener Auftakt mit schnellen Runden ein gutes Gefühl“, weiß aber auch Bastian, dass die härtesten Belastungen noch kommen. „Das Rennen selbst wird allein aufgrund der angekündigten Wetterbedingungen mit sehr wechselhaften Verhältnissen sehr spannend.“

Noch etwas Luft nach oben hat BMW-Werkspilot Jens Klingmann. Der Vorjahres-Dritte kam im ersten Qualifying mit dem Team Schubert lediglich auf Rang 16. Sorgen macht sich der 30-Jährige deshalb aber nicht. „Wir haben uns unseren Platz für das Top-Qualifying am Samstag schon gesichert. Das Auto lief bis jetzt sehr, sehr gut. Insofern bin ich zuversichtlich, dass wir wieder vorn mitmischen können. Als BMW Motorsport wollen wir im 21. Jahr der Teilnahme natürlich den 21. Gesamtsieg herausfahren“, so Klingmann, der am Samstag beim Start im Cockpit des BMW M6 GT3 sitzen wird.

Alle Piloten können sich darauf freuen, dass die Fans wieder an die Strecke zurückkehren. Ein Modellprojekt macht es möglich, dass täglich bis zu 11 600 Zuschauer zugelassen sind.