Pia Hördt fehlt TVB

Bürstadt. Nach zuletzt vier Siegen aus fünf Spielen schlüpft das Mädchen-19-Team des TV Bürstadt in der Jugend-Hessenliga am Samstag (13.30 Uhr) wieder in die Rolle des Außenseiters. Ein Punktgewinn der TVB-Talente, die mit 16:12 Zählern auf Rang vier stehen, beim Dritten TTG Vogelsberg (20:8) wäre für Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger schon ein Achtungserfolg. „In der Vorrunde gab es für uns nichts zu holen“, erinnert Rosenberger an das 2:8 zum Saisonstart im September.

In Mittelhessen muss Bürstadts M19 ohne Pia Hördt auskommen. Die Nummer drei des TVB absolviert eine Trainerausbildung. Für Hördt rückt Saskia Macholdt in den Viererkader. „Da Vogelsberg außerdem den Heimvorteil hat, wird es sehr schwer, etwas mitzunehmen“, glaubt Rosenberger.

Im direkten Vergleich der M19-Teams liegen die Bürstädterinnen mit 2:8 Punkten nach wie vor hinter der SG Sossenheim (12:0), Vogelsberg (7:3) und dem TV Bad Orb (5:3). Nur die besten drei Mannschaften sichern ihren Vereinen zusätzliche Startplätze in den Damenklassen. Rang drei unter den M19-Teams würde für die Saison 2023/24 einen Platz in der Bezirksoberliga garantieren. cpa