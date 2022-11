Pelleriti lässt die SG spät jubeln

Lampertheim. Wie zu erwarten, war es kein Riedderby für schwache Nerven, das sich die SG Azzurri/ Olympia Lampertheim und der FV Biblis am Sonntag im Abstiegskampf der Kreisoberliga Bergstraße lieferten. Erst in der Nachspielzeit ließ Nunzio Pelleriti mit einem verwandelten Foulelfmeter (90.+4) die Hausherren auf dem Kunstrasenplatz im Lampertheimer Adam-Günderoth-Stadion den 4:3 (2:2)-Heimsieg bejubeln. „Wir waren heute zum Siegen verdammt. Das hat man auch in den ersten zehn Minuten des Spiels gemerkt, da waren wir doch sehr nervös. Letztlich ist es uns heute aber am Ende sogar in Unterzahl gelungen, uns zu belohnen und auch mal das nötige Glück dabei zu haben“, empfand SG-Trainer Giovanni Marino den Sieg letztlich durchaus als verdient.

„Ein 3:3 wäre aus meiner Sicht wohl das gerechtere Ergebnis für dieses Spiel gewesen. Lampertheim hatte letztlich in der Nachspielzeit nur noch diese eine Aktion, die zum Elfmeter führt, während wir selbst am 4:3 dran waren. Da sind wir auch einfach noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren“, bedauerte FVB-Spielertrainer Torsten Schnitzer, dass der Aufsteiger nichts Zählbares mitnehmen konnte und nun nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel auch den direkten Vergleich gegen die Lampertheimer verloren hat. „Das war heute ein Sechs-Punkte-Spiel. Man hat gemerkt, dass dieses Spiel keiner von beiden verlieren wollte“, hatte Lampertheims Trainer Marino eine hart umkämpfte Partie gesehen.

Biblis fehlt das Glück

Bei den Gästen fiel kurzfristig Stammtorwart Felix Heiligenthal aus, sodass der junge Constantin Morweiser das FVB-Tor hütete. Den besseren Start in dieses Kellerduell erwischten dennoch die Bibliser, als Lucas Schestag frei vor SG-Torwart Ilker Terli auftauchte, den Ball aber am Kasten vorbei schoss (1.). „Das hätte eigentlich das 1:0 für uns sein müssen“, so FVB-Coach Schnitzer. Die Nervosität der Lampertheimer begann sich aber zu legen. Und mit etwas Glück köpfte Justin Ekkerink die SG mit 1:0 in Führung (15.). „Der geht an den Innenpfosten und prallt dann von Constantin rein, da kann man ihm keinen Vorwurf machen“, nahm Schnitzer den A-Jugend-Torhüter in Schutz. Der konnte wenig später auch nichts machen, als Nunzio Pelleriti das 2:0 (22.) für die Hausherren nachlegte.

Doch ahnte Marino nichts Gutes, als Schiedsrichter Davut Öztürk (Rüsselsheim) nach einer halben Stunde auf den Punkt zeigte: „Da führst du mit 2:0 und hast das Spiel eigentlich im Griff und dann bekommst du diesen Elfmeter gegen dich.“ Janos Hajdu trat an und verkürzte für Biblis auf 2:1 (30.).

Es sollte für die Gurkenstädter noch besser kommen, als Dennis De Sousa Barba rasch das 2:2 (39.) für den FVB folgen ließ. Direkt nach diesem Tor sah allerdings ein Bibliser Spieler die Rote Karte, weil der Unparteiische seine Geste als Unsportlichkeit interpretierte. „Ich weiß nicht, ob man die so geben muss. Der Schiedsrichter hat in diesem Spiel schon sehr schnell Karten gezeigt“, befand Schnitzer.

Zwar ärgerte sich Marino noch über die vergebene Pausenführung. Doch durfte er kurz nach Wiederanpfiff das 3:2 (55.) von Semih Kirkici bejubeln. Für Ruhe im Spiel sollte das aber nicht sorgen: „Danach wurde es dann recht hektisch“, so Marino. Semir Yusufi handelte sich zunächst eine Zeitstrafe ein (75.). Wenig später gab es einen Foulelfmeter für den FV Biblis. SG-Torwart Terli parierte den Strafstoß von Janos Hajdu, aber dessen Nachschuss saß zum 3:3 (85.).

„Danach bekommen wir gleich zwei Zehn-Minuten-Strafen gegen Yusuf Bulucu und James Worthy und sind nur noch zu neunt auf dem Platz“, freute sich Marino umso mehr, dass seinem Team trotzdem noch das Siegtor zum 4:3 gelang.