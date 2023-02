PBC verpasst Aufstieg

Bürstadt. Die Recurve-Teamschützen des Pfeil- und Bogenclubs (PBC) Bürstadt haben den Gewinn der Meisterschaft in der Regionalliga West und damit auch den möglichen Aufstieg in die 2. Bundesliga verpasst. Am vierten und letzten Wettkampftag kamen die Südhessen, die mit einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer Sherwood Herne II nach Kassel gefahren waren, nicht über eine 7:7-Bilanz hinaus.

Noch hinter dem BSC Laufdorf, der in Kassel mit 12:2 Zählern am besten abschnitt, fielen die olympischen Bogenschützen des PBC mit 36:20 Gesamtpunkten auf den dritten Tabellenplatz zurück. Meister der West-Gruppe wurde Herne II, der wie Verfolger Bürstadt mit 9:5 Punkten nicht den allerbesten Tag erwischte. Die RSG Düren zog zwar nach Punkten mit dem PBC gleich, hat aber in der Satzdifferenz das Nachsehen und belegt somit Rang vier im Abschlussklassement.

Starker Beginn, guter Abschluss

„Es war alles möglich, es sollte aber diese Saison noch nicht sein“, schrieb PBC-Schütze Olaf Kaiser hinterher in einem Beitrag auf der Facebook-Seite der Bürstädter Bogensportler. Die Mannschaft, die ihre erste volle Wettkampfrunde in der Regionalliga West nach dem Aufstieg im Frühjahr 2020 absolvierte, blicke laut Kaiser „auf eine super spannende Saison“ zurück – „mit Mannschaften, die auf gleichem Niveau kämpften.“

In Nordhessen legte der PBC mit einem 7:1-Erfolg gegen den BBC Bocholt stark los. Ein 4:6 gegen TuS Barop und ein 5:5 gegen den SV Arolsen warfen die Südhessen jedoch zurück. Nach einem glatten 6:0 gegen MASA BSC Mülheim-Heißen verlor Bürstadt mit 1:7 gegen Düren und mit 2:6 gegen Laufdorf. Mit einem 7:3 gegen Meister Herne II gelang dem PBC dann noch ein versöhnlicher Saisonausgang. cpa