PBC jetzt Zweiter

Bürstadt. „Die lange Anreise hat sich gelohnt“, schrieb der Pfeil- und Bogenclub (PBC) Bürstadt nach dem zweiten Wettkampftag in der Recurve-Regionalliga West. Auch Rick Langkabel, der Trainer der Bürstädter Mannschaftsschützen, war nach dem Gastspiel in Dortmund zufrieden. „Das Team hat einen unfassbar guten Job gemacht“, sagte der 33-Jährige. 10:4 Punkte ergatterte der PBC in Westfalen – und schob sich damit auf den zweiten Tabellenplatz.

Die 19:9 Punkte, die Bürstadt in der Gesamtwertung vorweist, überbietet zurzeit nur Spitzenreiter Sherwood Herne II (22:6 Punkte). Die Bundesliga-Reserve aus dem Ruhrgebiet schnitt in Dortmund mit 12:2 Punkten wieder am besten ab. Am SV Arolsen und an den Bogenschützen RSG Düren, die jetzt beide bei 15:13 Punkten stehen, zog der PBC in der Tabelle vorbei. Neuer Gesamtdritter ist der BSC Laufdorf (17:11 Punkte), der in Dortmund mit 11:3 Zählern viel Boden gutmachte.

Dass Bürstadt den zweiten von vier Wettkampftagen ohne seinen verletzten Hauptschützen Timo Helmke bestreiten musste, brachte das PBC-Team in Dortmund nicht vom Weg ab. „Die Jungs haben fokussiert und hochkonzentriert gearbeitet“, hielt Coach Langkabel fest. Fünf von sieben Matches entschieden die PBC-Schützen für sich.

Als Tabellenzweiter hat sich Bürstadt zur Saisonhalbzeit eine starke Ausgangsposition erarbeitet. Die besten zwei Teams der Achter-Liga dürfen an der Relegation zur 2. Bundesliga teilnehmen. Das erklärte Saisonziel des PBC ist der Gewinn der Meisterschaft, wie Teammitglied Alexander Brinkmann nach dem Auftakt in Bürstadt im November betonte.

Am 7. Januar gastiert die Regionalliga West in Düren. Der Rundenabschluss steigt am 5. Februar in Kassel. „Diesen Lauf wollen wir jetzt halten“, stellte Langkabel klar. cpa