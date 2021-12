PBC hält Platz eins

Bürstadt. Der Pfeil- und Bogenclub (PBC) Bürstadt hat die Tabellenführung in der Recurve-Regionalliga West verteidigt - und sogar leicht ausgebaut. Auch nach dem zweiten von vier Wettkämpfen in der Team-Hallensaison steht der PBC mit 20:8 Punkten ganz oben. Neuer Zweiter ist der SV Arolsen (19:9 Punkte). Die RSG Düren (18:10), die bisher punktgleich mit Bürstadt war, fiel auf Rang drei zurück. Der BSC Laufdorf (17:11) hat zur Spitze aufgeschlossen.

„Beim ersten Wettkampftag im November waren die Leistungen bei fast allen Mannschaften sehr ordentlich. Diesmal lief es insgesamt durchwachsener. Wir sind trotzdem durch und durch zufrieden. Als Aufsteiger sind wir gut angekommen und auch zu Recht in dieser Liga“, zog Alexander Brinkmann eine positive Zwischenbilanz. Der 27-Jährige verpasste studiumsbedingt den Wettkampf in Bocholt, sah sich allerdings gut durch seine Kameraden Sebastian Eberle, Timo Helmke, Olaf Kaiser und Heiko Rahn vertreten. Kelly Tröger übernahm die Teamleitung.

Hoffen auf dritten Wettkampftag

Mit 8:6 Punkten blieb der PBC hinter der starken 12:2-Ausbeute zurück, die der Drittliga-Neuling beim Auftakt in seiner neuen Schützenhalle erzielte. Hinter Arolsen und Laufdorf (beide 11:3 Punkte) belegte Bürstadt jedoch gleichauf mit TuS Barop und Sherwood Herne II den dritten Platz. Mit einem 6:0 gegen Gastgeber BBC Bocholt legte der PBC denn auch gut los. Nach einem 5:5 gegen den BSC Mülheim, einem 3:7 gegen Herne II und einem 5:5 gegen Laufdorf konnten die Südhessen erst im fünften Match (6:2 gegen Barop) wieder doppelt punkten. Zwei Top-Gegner kamen zum Schluss: Nach einem 3:7 gegen Arolsen besiegte Bürstadt Düren mit 6:4.

Der dritte Wettkampftag ist für den 8. Januar in Düren geplant. Kurios: Die Saison ist ab jetzt bewertbar. Bei einem Abbruch wäre der PBC also Meister. Auf dieses Szenario setzen Brinkmann und Co. aber nicht. „Wir hoffen, dass wir unter den gegebenen Rahmenbedingungen weitermachen können. In Bocholt galt 2G+. Viel mehr als das können wir auch nicht machen“, so Brinkmann. cpa

