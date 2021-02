Lampertheim. Wie es ist, Vincenzo Terrazzino an seiner Seite zu wissen, kann vielleicht niemand so gut beschreiben wie sein sieben Jahre jüngerer Bruder. „Mein Bruder hat einen großen Anteil an meiner Karriere“, sagt Marco Terrazzino. „Vince“ sei immer der „erste Ansprechpartner“ gewesen - „ob in der Schule oder im Fußballverein“, erzählt der 29-jährige Offensivmann von Zweitligist SC Paderborn: „Von klein auf hat er mich zum Fußballspielen animiert, mich trainiert und zu den Spielen gebracht. Eigentlich hat er mich nur kritisiert. Aber genau das hat mich vorangetrieben.“

Vincenzo habe ihm auch geraten, „den Fokus darauf zu legen, sich professionell zu verhalten“, verrät der Ex-Hoffenheimer: „Auch ‚Vince’ hat man eine Karriere zugetraut. In der A-Jugend hatte er ein sehr gutes Angebot aus Frankfurt, aber er wollte nicht weg aus Mannheim. Im Nachhinein hat er es bereut. Umso mehr hat er auf mich aufgepasst.“ Die Verbundenheit ist in jedem Satz zu spüren: „Danke für die ganzen Arschtritte, die du mir gegeben hast, Papa Vince.“

Vincenzo Terrazzino 2003 unterschrieb der am 8. September 1984 geborene Vincenzo Terrazzino einen Zweitliga-Vertrag beim SV Waldhof. Nach dem Abstieg der „Buwe“ wurde das Arbeitspapier aber ungültig. Als A-Junior hatte der Mannheimer ein Angebot von Eintracht Frankfurt ausgeschlagen. „Mein Vater ist heute noch sauer“, meint er: „Ich würde es aber wieder so tun.“ Zwischen 2002 und 2008 spielte „Vince“ für Waldhof II, die TSG 62/09 Weinheim, Sandhausen und den VfR Mannheim in der Oberliga Baden-Württemberg. 2011 wechselte er zur ASC Neuenheim, dort war er lange Kapitän. Terrazzino ist verheiratet mit Vincenza. Sie haben zwei Kinder: Vito (10) und Emma (3). cpa

Diese Vorgeschichte ist wichtig, um die Begeisterung zu begreifen, die im Sommer 2020 im Lampertheimer Adam-Günderoth-Stadion aufkam. Jenen Vincenzo Terrazzino, der seinen Bruder auf dem Weg zum Profi begleitete, stellte die neu gegründete SG Olympia/VfB Lampertheim damals als Neuzugang vor. „Ich hoffe, dass ich das Trainerteam unterstützen und zu unseren Zielen beitragen kann“, formulierte der langjährige Oberliga-Spieler, der von Landesligist ASC Neuenheim kam, seinen Anspruch, oben mitzuspielen. „Mit so einem Mann kannst du an die Meisterschaft denken“, nennt Thomas Düpre, der Trainer des B-Ligisten, den 36-Jährigen noch heute den „letzten Mosaikstein, der uns gefehlt hat“.

Kaum Zeit zum Einspielen

Sieben Monate später ist klar: Der Königstransfer wird ohne sportliche Krönung weiterziehen. „Vince wird uns für die kommende Saison nicht mehr zur Verfügung stehen“, stellt SG-Sportausschusschef Patrick Andres klar. Terrazzino, der zwischen Schichtdienst und Urlaub weite Teile der Vorbereitung verpasste, spricht von „verschiedenen Umständen, die zusammenkamen“, und „Mechanismen, die in so einer kurzen Zeit nicht greifen können“.

Viel Zeit, um sich einzuspielen, hatten Terrazzino und die SG nicht. Die Runde begann mit einem Spielabbruch gegen Rimbach. Kurz danach mussten die SG-Fußballer nach einem positiven Corona-Test in der „1b“ für zwei Wochen in Quarantäne. Weiter ging es mit einem 1:8 beim SV Fürth II. Ihr letztes Spiel bestritt die Düpre-Elf am 11. Oktober (2:3 bei Türkspor W.-Michelbach).

Dass die SG mit zwei Punkten aus fünf Partien den letzten Platz belegt, macht Terrazzino nicht nur an der Quarantäne fest. „Mit oder ohne Training: Gegen Lorsch und Türkspor hätten wir gewinnen müssen“, erklärt der frühere Waldhof-Jugendkapitän, der in Kirschhausen (2:2) per Freistoß traf. Terrazzino, den Düpre als „verkappten Sechser“ in der Fünfer-Abwehrkette postierte, gibt sich äußerst selbstkritisch. „Auch bei mir war Luft nach oben. Ich wurde geholt, damit wir auch mal zu null spielen. 17 Gegentore sind ein Unding. Aber ich bin mir sicher, dass wir das Ruder herumgerissen hätten. Die Qualität ist absolut vorhanden.“

Was bleibt, ist die Hoffnung, im Frühling noch einmal zusammen auf dem Platz zu stehen. Wobei Terrazzino eine Saisonfortsetzung nicht für sinnvoll hält. „Sinnvoll wäre es, die Runde abzublasen“, findet „Vince“. Der Kontakt zur SG soll fortbestehen. Terrazzino ist mit der Cousine von Angelo Schneider verheiratet, über den Torwart kam der Wechsel zustande. „Ich habe Thomas gesagt, dass ich ihm gerne Spieler weiterempfehle“, meint Terrazzino, der in Hemsbach wohnt. Über den Umgang bei der SG berichtet der Montageleiter, der seine Karriere „vielleicht im Badischen“ fortsetzen wird, nur Gutes: „Thomas macht eine überragende Arbeit. Und von ‚Padde’ können sich manche Landesligisten eine Scheibe abschneiden. Ich hatte richtig Bock auf die Aufgabe und das große Stadion.“

Andres und Düpre werden diese Worte freuen. Vielleicht wird sie das darüber hinwegtrösten, nicht mehr von diesem „umgänglichen Typen mit gesundem Fußballverstand“ (Düpre) sowie „feinen Menschen ohne Allüren“ (Andres) gesehen zu haben.