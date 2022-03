Optimismus vor Start in Groß-Rohrheim

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße kann Georg „Schorsch“ Eckhardt vor dem Start auf die Restrunde auf eine zufriedene Vorbereitung seines FC Alemannia Groß-Rohrheim zurückblicken. Nach Siegen über die SG Nordheim/Wattenheim, die SKG Gräfenhausen, die zweite Mannschaft des FC Alsbach und den SC Rodau sehen die Alemannen dem Heimspiel gegen die SSV Reichenbach optimistisch entgegen. Daran ändert auch das Ausscheiden im Kreispokal gegen den Gruppenligisten VfR Fehlheim nichts, gegen den die Alemannen am Mittwochabend mit 0:6 unterlagen.

Nicht nur Eckhardt, dessen Heimatverein der benachbarte TSV Elmshausen ist, weiß, dass es diesen Gegner SSV Reichenbach in dieser Form in der kommenden Saison nicht mehr geben wird. TSV und SSV Reichenbach bilden ab der Saison 2022/23 eine Spielgemeinschaft und es ist noch offen, ob diese in der Kreisoberliga um Punkte und Tore kämpft oder „nur“ in der Kreisliga A, in der aktuell der TSV Reichenbach sportlich beheimatet ist.

Klaus Anthes, der Vorsitzende des FC Alemannia Groß-Rohrheim, strebt für seinen Verein in jedem Fall einen Heimsieg an. „Es werden bald stärkere Gegner kommen, da brauchen wir die Punkte gegen Reichenbach dringend, um unseren Ziel, das Erreichen der 40-Punkte-Marke, näher zu kommen.“ In personeller Hinsicht sieht es gut bei den Blau-Weißen aus, denn aktuell stehen alle Akteure zur Verfügung.

„Aufgrund einiger coronabedingter Ausfälle verlief unsere Vorbereitung doch eher holprig“, rechnet hingegen Giovanni Marino, der neue Trainer der AS Azzurri Lampertheim, im Spiel gegen die SG Unter-Abtsteinach mit Anlaufschwierigkeiten und verweist zudem darauf, dass die Gäste aus dem Odenwald mit vielen guten Einzelspielern anreisen werden.

„Setzt meine Mannschaft aber am Sonntag das um, was ich ihr an die Hand geben werde, können wir Unter-Abtsteinach durchaus schlagen“, sagt Marino, der wohl unter personell recht guten Voraussetzungen ins erste Spiel im neuen Jahr gehen kann.

Unter unterschiedlichen Voraussetzungen starteten die Spielvereinigung Fürth und der TV Lampertheim, die sich am Sonntag im direkten Duell gegenüberstehen, in die neue Saison. Die Fürther, die eigentlich oben mitspielen wollten, haben nur einen Punkt mehr vorzuweisen als der TVL, der sogar noch ein Spiel weniger bestritten hat als die Grün-Weißen aus dem Odenwald.

Und dennoch wäre aus Sicht der ersatzgeschwächten Lampertheimer, die erstmalig von den beiden Spielern Robert Meier und Sebastian Steffan betreut werden, ein Punktgewinn am Sonntag aller Ehren wert.

Noch eine Woche Pause hat der VfR Bürstadt, der erst am 13. März mit dem Heimspiel gegen Spitzenreiter Tvgg Lorsch wieder ins Spielgeschehen eingreift. Ungeachtet dessen befinden sich die Verantwortlichen des Traditionsvereins intensiv auf Trainersuche, damit das Interimsduo Kevin Krezdorn/Andreas Kautzmann sich alsbald wieder anderen Aufgaben im Verein widmen kann. hias