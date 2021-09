Optimaler Jugend-Start

Bürstadt. Für die Nachwuchsteams des TV Bürstadt hätte der erste Spieltag in der Jugend-Hessenliga kaum besser laufen können. Die Mädchen 18 gewannen mit 6:4 bei den TSF Heuchelheim. Ebenfalls mit 6:4 behaupteten sich die Jungen 18 zu Hause gegen die TG Langenselbold.

„Dass unsere Mädchen gleich mit einem Sieg gestartet sind, ist natürlich super. Hier spielt schließlich keine Kreisauswahl zusammen, sondern vier Spielerinnen, die von klein auf bei uns Tischtennis gelernt haben“, freute sich TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger. Einen starken Auftritt legte Spitzenspielerin Sophie Kirsch hin. Sie gewann beide Einzel und das Doppel mit Sophie Rosenberger. Rosenberger, Sophie Wieland und Isabel Volk steuerten jeweils einen Punkt bei. Weiter geht es am 26. September gegen die SG Bruchköbel.

Bei den Jungen 18 überzeugten Julian Müller (zwei Einzelerfolge) und der erst elf Jahre alte Thomas Wieland, der sich im letzten Einzel in fünf Sätzen durchsetzte. „Thomas ist nach dem Sprung von den Schülern sehr gut in der Jugend-Hessenliga angekommen“, fand Rosenberger. Die Doppel Müller/Laurin Morweiser und Patrick Moodt/Wieland sowie Morweiser im Einzel stellten die weiteren Zähler sicher. Die Partie beim TTC Königstein am 25. September nennt Rosenberger eine „Standortbestimmung um die ganz vorderen Plätze“. cpa