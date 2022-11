Ohne Zorn chancenlos

Bürstadt. Die Tischtennis-Damen des TV Bürstadt haben das Spitzenspiel der Verbandsliga Süd verloren. Mit 1:6 mussten sich die Bürstädterinnen dem Tabellenführer TTC Langen V zu Hause geschlagen geben. „Krankheitsbedingt mussten wir leider auf Fabienne Zorn verzichten. Wenn jemand im vorderen Paarkreuz ausfällt, ist das in dieser Klasse kaum zu kompensieren“, sagte TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger hinterher.

Gegen Langen V gestalteten die TVB-Damen mehrere Partien knapp. Bürstadts Doppel 2 Sophie Kirsch/Maya Schäfer schaffte es sogar in den fünften Satz. „Wir haben gut mitgespielt“, fand Rosenberger. Bis auf einen Drei-Satz-Erfolg von Spitzenspielerin Laura Rosenberger gegen Kersten Hollfelder im ersten Einzel sprang letztlich jedoch nichts Zählbares heraus.

Mit 11:7 Punkten ist der Hessenliga-Absteiger jetzt Vierter hinter Langen V (13:3 Punkte), den TTF Hähnlein (11:3) und dem TSV Nieder-Ramstadt (11:5). Der SV Darmstadt 98 sitzt den TVB-Frauen mit 10:6 Zählern im Nacken. „Das Wort Aufstieg ist für uns völlig uninteressant“, stellte Frank Rosenberger nach dem verlorenen Spitzenmatch abermals klar: „Wir stehen ganz gut da. Außerdem sind wir gerade dabei, mit Maya Schäfer und Sophie Kirsch zwei junge Spielerinnen in die erste Mannschaft zu integrieren.“

Die Hinserie stimmt Bürstadts Abteilungschef zufrieden. „So wie bisher wollen wir weiterspielen. Wenn wir am Ende auf Platz drei bis fünf landen, ist das super“, betonte Rosenberger: „Wir machen uns aber nicht verrückt.“ ´Die Vorrunde schließen der TVB am 10. Dezember bei Schlusslicht SG Dornheim ab.

TVB-Reserve unterliegt Pfungstadt

Auch Bürstadts zweites Damenteam ist am Wochenende leer ausgegangen. Bei Bezirksoberliga-Primus Eintracht Pfungstadt II unterlag die Verbandsliga-Reserve mit 1:6. Das TVB-Spitzendoppel Maya Schäfer/Stella Bechtel sorgte für den Ehrenpunkt. „Pfungstadt II war der klare Favorit. Diese Niederlage war durchaus so einkalkuliert“, erklärte Rosenberger. Für sein vorletztes Hinrundenmatch rechnet sich der Vorletzte (3:11 Punkte) mehr aus. Am Sonntag (11 Uhr) geht es zur SG Wald-Michelbach, die mit 6:6 Zählern auf Rang sechs steht. „Gegen Wald-Michelbach haben wir zuletzt immer gute Spiele gemacht“, erinnerte sich Rosenberger. cpa