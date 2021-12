Ohne Druck ins Derby

Bürstadt. Einen Punkt gewonnen – oder einen verloren? Für Laura Rosenberger war nach dem 5:5 im Hessenliga-Kellerduell beim Drittletzten SV Darmstadt 98 vor allem eines klar. „Da war mehr drin“, sagte die Spielerin des ersten Tischtennis-Damenteams des TV Bürstadt.

Die TVB-Doppel Timea Daamen/Laura Wunder und Laura Rosenberger/Fabienne Zorn sorgten für eine 2:0-Führung. Daamen und Zorn hielten den Vorsprung im ersten Einzeldurchlauf aufrecht – 4:2. Danach stellte Rosenberger in fünf Sätzen auf 5:3. In den letzten Partien holten Zorn und Wunder 0:2-Rückstände auf, unterlagen aber schließlich mit 9:11 (Zorn) und 11:13 (Wunder) im fünften Satz. „Das war schade, aber wir sind auch mit dem 5:5 zufrieden“, so Rosenberger.

Am Sonntag (11 Uhr) empfängt Schlusslicht Bürstadt (2:14 Punkte) den Tabellendritten TTC Lampertheim (11:5). „Lampertheim hat lange Oberliga gespielt, deshalb spielen wir zum ersten Mal gegeneinander. Wir sind gespannt“, geht der TVB das Derby ohne Druck an.

Bürstadts Bezirksoberliga-Damen beschließen am Samstag (16 Uhr) die Vorrunde. Es geht zum Vorletzten TV Seeheim (2:12 Punkte). Mit einem Sieg könnte der Sechste (6:8) seine Bilanz ausgleichen. „Damit könnten wir gut leben“, sieht TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger gute Chancen für Stella Bechtel, Fabienne Zorn, Maya Schäfer und Sara Böhling. Die TVB-Damen III empfangen in der Bezirksliga am Freitag (20.15 Uhr) den Zweiten 1. FC Niedernhausen-Lichtenberg. „Im Pokal haben wir sie besiegt. Unter normalen Umständen sind sie aber der Favorit“, sagt Rosenberger. Alina Lorenz, Sophie Wieland, Sophie Rosenberger und Sara Böhling sollen den Vorrundenabschluss der TVB-Reserve (2:8 Punkte) bestreiten. cpa

