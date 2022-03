Noel Müller schockt die Azzurri Lampertheim

Lampertheim. Fast sah es am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz im Lampertheimer Adam-Günderoth-Stadion so aus, als würden sich in der Kreisoberliga Bergstraße die gastgebenden Azzurri Lampertheim und die Gäste vom FC Alemannia Groß-Rohrheim nach einem spektakulären Riedderby mit einem 3:3-Unentschieden trennen. Doch nach einem Freistoß für den FCA, der fast schon wirkungslos verpufft schien, hielt Noel Müller einfach noch mal drauf und erzielte per Sonntagsschuss das umjubelte 4:3-Siegtor (90+1.) für die Gäste.

Der 3:4 (2:1)-Endstand schmeckte Azzurri-Coach Giovanni Marino natürlich überhaupt nicht. „Diese Niederlage ist extrem bitter, schließlich gehen wir im Spiel selbst zweimal in Führung und haben durch den verschossenen Elfmeter ja selbst die Chance, mit 4:3 in Führung zu gehen. Aus so einem Spiel musst du eigentlich mindestens einen Punkt mitnehmen“, konnte es der Azzurri-Trainer kaum glauben, dass seine Mannschaft im Abstiegskampf noch nicht mal mit einem Punkt für ihren Aufwand belohnt wurde.

Es ging temporeich hin und her: Nunzio Pelleriti (l.) von den Azzurri Lampertheim gegen den Groß-Rohrheimer Noel Müller, der das Spiel kurz vor dem Ende mit seinem Tor zum 4:3 entschied. © Julian Lösch/Berno Nix

„Unser Sieg ist schon sehr glücklich, denn im Spiel waren uns die Azzurri mindestens ebenbürtig. Beide Teams haben natürlich auch von den Fehlern des jeweils anderen profitiert und am Ende wäre wohl ein 3:3 das gerechte Ergebnis gewesen, aber diesen Sieg nehmen wir natürlich gerne mit, auch weil wir in den letzten 15 Minuten nochmal etwas zulegen konnten“, wusste Alemannia-Trainer Georg Eckhardt, dass sich die Gäste aus Groß-Rohrheim auch über ein Remis nicht hätten beklagen können.

Beim Kreisoberliga-Derby zwischen den Azzurri und dem FCA empfahl es sich, schnell seinen Platz als Zuschauer am Sportplatz einzunehmen, denn eine Abtastphase sollte es in diesem rasanten Duell nicht geben. So war gerade erst die zweite Spielminute angebrochen, als FCA-Kapitän Adis Dolicianin Azzurri-Torwart Jan Riffel mit einem Freistoß aus halbrechter Position zum 0:1 (2.) überwand. Auf dieses frühe Gegentor reagierten die Hausherren aber gut, als Azzurri-Spielführer Christian Sagara Vincenzo Lucchese zum schnellen 1:1-Ausgleich (5.) bediente.

In der 11. Minute kam es für die Platzherren dann noch besser, als Lucchese nach einem Fehler von FCA-Torwart Konstantin Larkowitsch den Ball in Richtung Tor lupfte. Es gab ein Gerangel auf der Torlinie und Schiedsrichter Necati Ötnü (Dieburg) entschied auf Tor für die Azzurri durch Nunzio Pelleriti. Das 2:1 sorgte für Diskussionen darüber, ob der Ball die Torlinie tatsächlich überquert hat. „Ich habe nur das Tornetz zappeln sehen, ich weiß aber nicht, ob das von unserem Torhüter Konstantin Larkowitsch oder vom Ball kam. Letztlich hat der Schiedsrichter das Tor gegeben und ich fand er hat heute gut gepfiffen“, erklärte FCA-Coach Eckhardt.

Die 38. Minute zeigte explizit, wie eng es zuging, so hatte der junge Alessio Marino für die Azzurri zunächst freistehend das 3:1 auf dem Fuß, scheiterte aber an Larkowitsch. Und im direkten Gegenzug hatte Azzurri-Torwart Riffel Glück, als Marco Schmidt frei vor ihm den Ball nicht voll traf und er so das 2:2 verhindern konnte.

Nach Wiederanpfiff war es Patrik Merbach, der per Kopf das 2:2 (54.) für den FCA markierte, doch die Antwort folgte prompt, als Nunzio Pelleriti auf 3:2 (57.) für die Hausherren stellte. Nach einem Foul von Sagara an Filipe Ferreira verwandelte Adis Dolicanin den Foulelfmeter zum 3:3 (75.). Strafstoß gab es wenig später auch für die Azzurri, als Maximilian Menier Hüseyin Ulutas legte, doch Nunzio Pelleriti traf mit seinem Versuch nur die Querlatte (79.). So war es Noel Müller, der das Derby in der Nachspielzeit mit seinem späten Tor zum 3:4 (90+1.) für die Gäste aus Groß-Rohrheim entschied.

