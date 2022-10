Nico Sturm verliert

Prag. Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm hat mit seinem neuen Team San Jose Sharks auch das zweite Spiel zum Saisonauftakt im Rahmen der NHL Global Series gegen die Nashville Predators verloren.

Die Kalifornier unterlagen trotz guter Leistung und doppelter Führung am Samstagabend in Prag mit 2:3 (1:0, 1:3, 0:0). Am Tag zuvor hatte Nashville das erste Saisonspiel der nordamerikanischen Profiliga mit 4:1 gewonnen.

Die beiden Spieler, die für die Predators beim zweiten Saisonsieg den Unterschied machten, waren der Schweizer Nino Niederreiter mit zwei Treffern sowie Torhüter Kevin Lankinen mit 32 gehaltenen Schüssen. Sturm, der in der vergangenen Saison mit den Colorado Avalanche den Stanley-Cup gewonnen hatte, kam auf etwas mehr als elf Minuten auf dem Eis.

Nach den beiden Partien in Prag beginnt die Saison in Nordamerika auch für alle weiteren Teams in der Nacht auf Mittwoch mit der Partie zwischen den New York Rangers und Tampa Bay Lightning. dpa