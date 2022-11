Nichts zu holen für Ried-Kicker

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße mussten sich die Mannschaften aus dem Ried gegen Teams aus dem Odenwald geschlagen geben. Während es für den TV Lampertheim und den FV Biblis gegen die beiden Wald-Michelbacher Mannschaften nichts zu holen gab, kehrte die SG Azzurri/ Olympia Lampertheim mit einer 1:5-Auswärtsniederlage aus Birkenau zurück. Der FC Alemannia Groß-Rohrheim unterlag SG Unter-Abtsteinach mit 1:2.

Al. Groß-Rohrheim – SG U.-Abt. 1:2

Das 1:2 gegen Unter-Abtsteinach ist die dritte für die Groß-Rohrheimer Niederlage in Folge. „Die war in jedem Fall vermeidbar, denn wir ließen viele Chancen ungenutzt“, ärgerte sich Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes. Ehe sich die Groß-Rohrheimer versahen, lagen sie nach Treffern von Christoph Bittermann (14.) und Ramzy Yahaya (21.) schon mit 0:2 hinten. Erst nun besann sich die Heimelf auf ihre Qualitäten und wurde prompt mit dem 2:1 durch den wiedergenesenen Marcel Eckhardt in der 28. Minute belohnt. „Das war ein strammer Schuss aus spitzem Winkel“, hatte auch Anthes seinen Gefallen am Treffer aus 18 Metern Torentfernung. Noch vor der Pause wollte Alemannia Groß-Rohrheim unbedingt den Ausgleich erzielen, hatte aber Pech, dass die Chancen von Fezan Malik, Noel Müller und Marco Menier jeweils nichts einbrachten. In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Groß-Rohrheim war zwar die agilere Mannschaft. Doch mühte sich die Alemannia aber gegen ballsichere Unter-Abtsteinacher vergebens ab.

VfL Birkenau – Azz./Ol. L’heim 5:1

Marcel Eckhardt (vorne) traf bei der Groß-Rohrheimer Niederlage. © Nix/Loesch

Die Rote Karte gegen den Lampertheimer Thomas Gerner wegen Beleidigung seines Gegenspielers war der Wendepunkt in einer Begegnung, in der die SG lange Zeit in Führung lag. „Das hat den Gästen das Genick gebrochen. Denn danach kamen wir zu einem standesgemäßen 5:1-Erfolg“, konstatierte Birkenaus Öffentlichkeitsbeauftragter Thomas Schmitt und notierte Treffer durch Florian Frölich (54.), Wiecha Schäfer (56.), André Halblaub (75., 85.) und Nico Pfahl (90.) In der 29. Minute hingegen war die Lampertheimer Fußballwelt noch in Ordnung. Da profitierte Nunzio Pelleriti von einem Birkenauer Ballverlauf und traf per Flachschuss aus fünf Metern zum zwischenzeitlichen 0:1.

SG O. Wald-M’bach – TV L’heim 4:0

Nichts zu erben gab es für die zuletzt starken Lampertheimer Turner beim Tabellenführer. „Nach unserem 1:0 durch Peter Gölz in der 49. Minute brach die Lampertheimer Abwehr zusammen. Danach hatten wir leichtes Spiel“, befand Wald-Michelbachs Abteilungsleiter Dirk Helfrich. David Schmidt (66.) und Dimitri Loenko (80., 82.) waren die weiteren Torschützen für die dominierenden Gäste. „Die Lampertheimer hielten zwar in der ersten Halbzeit gut mit, doch letztlich waren sie zu schwach im Angriff, um uns ärgern zu können“, so Helfrich.

FV Biblis – Et. Wald-M’bach II 0:3

Trotz einiger guter Ansätze stand der FV Biblis auch nach der Begegnung gegen Eintracht Wald-Michebach II mit leeren Händen da. „Unsere individuellen Fehler wurden wieder einmal eiskalt bestraft“, bedauerte Biblis‘ Spielertrainer Torsten Schnitzer. Für die Eintracht waren Jordan Ahmed (39.) sowie Nico Maas mit einem Doppelpack (56., 90.) erfolgreich. hias