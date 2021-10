„Nicht nur eine Frage der Kraft“

Bürstadt. In welcher Verfassung die Sportfreunde Heppenheim das Gruppenliga-Derby gegen die DJK Eintracht Bürstadt am Sonntag (15.30 Uhr) angehen werden? Darauf wollte sich Bürstadts Spielertrainer Benjamin Sigmund am Donnerstagmittag nicht festlegen. Der Grund: Die Sportfreunde trafen am Abend noch auf den TSV Lengfeld.

„Wenn sie gewinnen sollten, nehmen sie die Euphorie mit. Wenn sie verlieren, stehen sie noch mehr unter Druck. Sicher ist das aber eine Belastung mehr“, erklärt Sigmund vor dem Nachbarschaftsduell, das auch ein Kellerduell ist. Die Eintracht (acht Punkte aus zwölf Spielen) fährt als Drittletzter nach Heppenheim. Die von Aiad Al-Jumaili trainierten Sportfreunde standen vor dem Lengfeld-Match bei neun Zählern aus zehn Partien und lagen nur einen Platz über Bürstadt.

Bangen um drei Stammkräfte

Warum es bei den Kreisstädtern nicht läuft, kann sich Sigmund schwer erklären. „Auf jeden Fall sind sie vom Kader her deutlich besser als die Tabelle es aussagt. Wenn man aber einmal unten drin hängt, ist es schwierig, da wieder rauszukommen“, sagt Sigmund.

Mit Hüseyin Tutay (Bänderverletzung), Alex Lehmann (Knie) und Juan Marroqui (Wade) drohen drei Stammkräfte auszufallen. Dafür stoßen André Bandieramonte (nach Urlaub) und der zuletzt Gelb-Rot-gesperrte Xhino Dushaj wieder dazu. „Wir pfeifen aus dem allerletzten Loch“, meint Sigmund – und hofft, dass sein Team an die zweite Hälfte des Spiels gegen Höchst (3:5) anknüpft: „Da haben wir Moral bewiesen und auch, dass es nicht allein an der Kraft liegt. Ich erwarte deshalb, dass wir unsere Defizite über den Willen wettmachen. Wenn wir nicht konkurrenzfähig wären, könnten wir noch so viel Willensstärke haben. Aber wir sind konkurrenzfähig.“ cpa

