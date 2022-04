Neuer TVL-Trainer wohl im Mai

Ried. Trotz der 1:2-Heimniederlage am Mittwoch vor Ostern gegen den VfL Birkenau zeichnet sich der Klassenerhalt des TV Lampertheim in der Fußball-Kreisoberliga mehr und mehr ab. Ungeachtet dessen müssen die Verantwortlichen des TVL noch ein wenig den Blick nach unten richten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir dürfen die Gefahr zwar nicht verharmlosen, aber ich habe ein gutes Gefühl, dass wir auch in der kommenden Saison in der Kreisoberliga spielen“ zeigt sich Lampertheims Pressesprecher Frank Willhardt optimistisch. Gerne hätten die Lampertheimer am Sonntag die Scharte aus dem Birkenau-Spiel mit einem Heimsieg gegen den neuen Tabellenzweiten SC Olympia Lorsch ausgewetzt, doch dieser bat wegen Corona um Spielverlegung. Somit wird dieses Spiel nun am Donnerstag, 12. Mai (19.30 Uhr) im Lampertheimer Sportzentrum Ost nachgeholt.

Aber in Reihen des TVL gibt es noch ein anderes großes Thema: Das ist die Suche nach einem neuen Übungsleiter, der auf das Interimsduo Sebastian Steffan/Robert Meier folgen soll. „Stefan Gudowius und Jürgen Hofmann vom Sportausschuss führen derzeit einige Gespräche. Noch ist aber nichts in trockenen Tüchern“, rechnet Willhardt damit, dass der neue Mann erst im Laufe des Mais präsentiert werden kann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tvgg Lorsch – Azzurri Lamperth.

Beim Tabellenführer Tvgg Lorsch müssen dagegen die Lampertheimer Azzurri antreten. „Die Sache ist recht einfach für uns. Wir sind dort krasser Außenseiter und haben nichts zu verlieren“, sagt Azzurri-Trainer Giovanni Marino, der sich von der Begegnung beim Tabellenführer wenig erhofft. Aber vielleicht gelingt den Lampertheimern ja doch eine Sensation?

U.-Flockenbach II – VfR Bürstadt

Arg ersatzgeschwächt bezog der VfR Bürstadt am Ostersamstag eine 1:5-Heimniederlage gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Wald-Michelbach. Wenn der VfR am Sonntag bei der zweiten Mannschaft des SV Unter-Flockenbach spielt, sieht es personell wieder besser aus. So wird nicht nur Torhüter Yannik Roos in die Mannschaft zurückkehren, sondern auch die Feldspieler Ibrahim Cepaneci und Ilker Tamta, „Solange wir rechnerisch noch eine Chance auf den Klassenerhalt haben, wollen wir diese nutzen. Und so haben wir auch die Begegnung in Unter-Flockenbach noch lange nicht verloren“, zeigt sich Bürstadts Vorsitzender Klaus Gassert im Vorfeld der Begegnung kämpferisch.

Groß-Rohrheim – O. W.-Michelbach

Längst aus dem Rennen um die Meisterschaft hat sich die SG Odin Wald-Michelbach, am Sonntag zu Gast beim FC Alemannia Groß-Rohrheim, verabschiedet. Mit einem Heimsieg können die Alemannen endlich die angestrebte 40-Punkte-Marke erreichen. „Wir können personell aus dem Vollen schöpfen“, zeigt sich Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes im Vorfeld der Begegnung optimistisch. hias

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3