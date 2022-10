Neu im „Club der 100“

Ried. Es war ein umfangreiches Schreiben, das Horst Dreher einreichte, als der Fußballkreis Bergstraße Bewerber für den Ehrenamtspreis suchte. Dreher, Beisitzer im Abteilungsvorstand der Auerbacher Fußballer, hatte akribisch notiert, warum Bernd Lützkendorf (Bild) von der TSV Auerbach die Auszeichnung verdient. Zurecht, fand Jörg Ballweg, Ehrenamtsbeauftragter des Kreises. Bernd Lützkendorf ist der Bergsträßer Ehrenamtssieger 2022 – und nicht nur das. Eine Jury des Hessischen Fußball-Verbandes war vom Engagement des Siebenundfünfzigjährigen ebenso beeindruckt und berief ihn in den „Club der 100“ des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), wo sich die rührigsten Ehrenamtler Deutschlands tummeln.

Damit kommt der Finanzkaufmann, seit über zehn Jahren im Vorstand der TSV-Fußballer und seit einem Jahr ihr Chef, im nächsten Jahr in den Genuss eines Länderspielbesuchs nebst Ehrung durch die DFB-Spitze. Lützkendorf investiert täglich mehrere Stunden in den Verein und war maßgeblich an der Gründung des Jugendfördervereins (JFV) Alsbach/Auerbach beteiligt. all