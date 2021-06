Namhafte Verstärkungen

Hofheim. Die „gemischte Raubtiergruppe“ ist im Fußballjargon ein geflügeltes Wort. Sie umschreibt den Sachverhalt, dass eine Mannschaft in Hinblick auf Spielstärke, fußballerischer Erfahrung und Altersstruktur sehr heterogen zusammengesetzt ist. Und mit einer solchen gemischten Raubtiergruppe bestritt der FV Hofheim die wegen Corona abgebrochene Rumpfsaison 2020 in der Kreisliga B.

AdUnit urban-intext1

Einfach mit einer zusammengewürfelten Mannschaft in einer für Hofheimer Verhältnisse sehr niedrigen Klasse etwas Fußball spielen. Das war das Ziel der Vereinsoberen, die vor der Saison von der Kreisliga A in die B-Liga zurückzogen. Ob dieses Vorhaben letztlich gescheitert ist oder nicht, lässt sich angesichts der Kürze der Runde nicht abschließend beantworten.

Rückblick schmerzt

Fakt ist aber, dass sich die Hofheimer in der neuen sportlichen Umgebung doch sehr schwer taten, denn nach acht Spielen holten sie nur drei Punkte. „Wir hatten zwar 13 Spieler, die den Anforderungen der Kreisliga B problemlos standhielten. Doch das war es dann auch. In der Breite waren wir einfach zu schwach aufgestellt“, blickt Alexander Krämer, der Sportliche Leiter des Vereins, auf triste Fußballtage im Lampertheimer Stadtteil zurück.

So setzte der FVH nur am 4. Oktober ein Ausrufezeichen, als er bei der zweiten Mannschaft der SG/Odin Wald-Michelbach II nach jeweils zwei Treffern von Oliver Schader und Tom Schön mit 4:0 gewann.

AdUnit urban-intext2

In den anderen sieben Begegnungen lief es allerdings nicht so gut, was den damaligen Trainer Markus Lösch dazu veranlasste, von seinem Amt zurücktreten. Sein Nachfolger wurde Markus Dech, der mit seinem Co-Trainer Sascha Seitz auch für die kommende Saison verantwortlich zeichnet. In dieser wollen die Blau-Weißen nicht nur das schwache Abschneiden vom Herbst 2020 vergessen lassen, sondern auch ein gehöriges Wörtchen im oberen Tabellendrittel mitreden.

Immerhin konnte der 1911 gegründete Traditionsverein spielstarke Zugänge an sich binden. Mit Vassilios Theodorou und Maximilian Hödl gehörten zwei zuletzt der Gruppenliga-Elf von Eintracht Bürstadt an. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und wollen für positive Schlagzeilen sorgen. Es wäre aber vermessen, einen Spitzenplatz einzufordern“, ist Alexander Krämer fest davon überzeugt, dass es mit dem Fußballsport in Hofheim bald wieder aufwärts geht. Klar ist auch: Der Spaß soll nicht zu kurz kommen. hias

AdUnit urban-intext3