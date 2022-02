„Nächster Hallen-Cup kommt“

Lampertheim. Lange war der TV Lampertheim guter Dinge, was den 37. TVL Hallen-Cup anging. „Wir waren sehr weit vorangeschritten mit unseren Planungen. Unser Teilnehmerfeld war voll, der Zuspruch war da. Es war alles angerichtet“, sagt Turnierorganisator Michael Metzner. Dann kam der 13. November 2021 – der Tag, an dem der Hessische Fußball-Verband verkündete, „bis auf Weiteres keine Hallenturniere durchzuführen und zuzulassen“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Nachricht machte alle Hoffnungen zunichte, das traditionsreiche Turnier am Sportzentrum Ost endlich wieder aufleben zu lassen. Die bislang letzte Ausgabe stieg im Januar 2020. Der zweite Ausfall des Hallen-Cups trifft die Turner härter als der erste. „Ende 2020 hatten wir mit einer Absage gerechnet und wurden früher damit konfrontiert. Entsprechend mussten wir damals nicht so viel Arbeit reinstecken. Diesmal kam die Absage des Verbands wirklich spät“, holt Metzner aus. Die Folgen sind noch nicht ganz abzusehen. „Ein zweites Jahr ohne den Hallen-Cup, der unser großes finanzielles Standbein ist, ist für die Fußball-Abteilung natürlich eine Katastrophe“, gibt er zu.

Michael Metzner hat seinen Optimismus nicht verloren. © Nix

Auch die Jugendturniere, darunter die mit etlichen Profivereinen besetzte U-12-Runde (unter anderem Eintracht Frankfurt, SV Waldhof, SC Freiburg, FC Basel), sind gestrichen. Die Bandeneinnahmen fallen weg. Das Turnierheft, in dem sich die Abteilung und viele Sponsoren präsentieren, musste der TVL kurzfristig einstampfen. Die Idee für ein Heft zum Restrundenstart setzte sich nicht durch. „Die Sponsoren warten lieber auf den nächsten Hallen-Cup. Das ist auf der einen Seite zwar schlecht für uns. Auf der anderen Seite zeigt uns das, welchen Stellenwert der Hallen-Cup bei unseren Sponsoren hat – und der nächste Hallen-Cup kommt bestimmt“, verspürt Metzner „große Zuversicht dabei, die Planung für das nächste Jahr anzugehen“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ihre nächste große Aktion bereiten die TVL-Fußballer aber schon für den Frühsommer vor. Das Konzept für den neu ins Leben gerufenen Pfingst-Cup stehe, berichtet Metzner stolz. „Analog zum Hallen-Cup“, erklärt der Organisator, wolle der Turnverein am ersten Juni-Wochenende eine Turnierserie im Freien anbieten. Dabei soll es für alle Jugend-Altersklassen Spielrunden geben. Auch ein Altherrenturnier ist angedacht. Die Senioren befinden sich an Pfingsten im Saison-Endspurt: Das Kreisoberliga-Team spielt samstags in Auerbach. Die TVL-Reserve, aktuell Tabellenführer der D-Liga 1, empfängt Elmshausen II. „Zum Pfingst-Cup werden wir ein Turnierheft haben, wenn auch in abgespeckter Form“, kündigt Metzner an.

Einen Vorgeschmack, was Fußballbegeisterte erwarten könnte, gab es am vergangenen Wochenende. Der E-Junioren-Wintercup, den die Jugendabteilung auf dem Kunstrasen ausrichtete, erfreute sich mit zwölf Teilnehmern – darunter Teams von Waldhof Mannheim, Wormatia Worms und Schott Mainz – auch unter Pandemiebedingungen „großen Zuspruchs“, meint Metzner: „Die Mannschaften, Vereine, Eltern und Trainer sind froh, wenn irgendwas gemacht wird. Gerade in der Jugendabteilung haben wir dafür die Manpower.“

Die Mühen, die sich der TVL für den 2022er Hallencup machte, sehen die Turner als Vorarbeit für 2023. Der neue Modus mit zwei Qualifikationsturnieren zu je acht Teams am Mittwoch und Freitag kam gut an. Die 16 Teilnehmer hätten unter der Woche nur noch einmal anreisen müssen – und jedes Team hätte pandemiegerecht eine Kabine für sich gehabt.

Die Endrunde hätte wie gewohnt sonntags stattgefunden. Unter anderem hatten die FSG Riedrode, der VfR Bürstadt, Olympia Lorsch, die U23 des VfR Mannheim, Verbandsligist ASV Fußgönheim, Titelverteidiger Azzurri Lampertheim und vier weitere Teams aus der Spargelstadt zugesagt. „Unser Teilnehmerfeld war noch nie so schnell voll“, betont Metzner.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3