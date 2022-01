Müller bleibt Luzern treu

Luzern. Marius Müller (Bild) hat seinen auslaufenden Vertrag beim FC Luzern verlängert. Der 28-jährige Torhüter aus Lampertheim unterschrieb ein neues Arbeitspapier, das ihn bis 30. Juni 2025 an den Schweizer Erstligisten bindet. „Ich spürte schnell, dass das Kapitel FC Luzern für mich noch lange nicht beendet ist und ich weiterhin Teil der Mannschaft und des Clubs sein will. Ich bin überzeugt davon, dass wir uns aus unserer aktuellen Situation herauskämpfen werden, um uns dann auch wieder andere Ziele setzen zu können“, wird Müller in einer Mitteilung der Schweizer zitiert. Aktuell belegt der Vorjahresfünfte den letzten Platz in der Super League.

Das Bulletin der Luzerner, mit denen Müller in der vergangenen Saison den Schweizer Cup und damit den ersten Titel seiner Profilaufbahn gewann, geizt nicht mit lobenden Worten. Der Südhesse habe „auf Anhieb mit herausragenden Leistungen überzeugt“ und sei „mit seiner erfrischend ehrlichen und offenen Art zu einem unbestrittenen Publikumsliebling in der Innerschweiz“ avanciert, heißt es darin. Die „Neue Zürcher Zeitung“ verglich Müller vor dem Pokalfinale „in seinem Wesen und Wirken“ mit Torwartlegende Oliver Kahn. „Wir sind stolz, dass wir Marius langfristig an den FC Luzern binden konnten“, erklärt FCL-Sportchef Remo Meyer: „Über seine Qualitäten als Torhüter müssen wir nicht diskutieren – und auch neben dem Platz gehört er mit seiner authentischen Art zu unseren absoluten Führungsspielern.“

© picture alliance / Daniel Karmann/dpa

Müller war 2019 von RB Leipzig in die Schweiz gewechselt. In Sachsen hatte sich der frühere U-20-Nationaltorwart nicht durchgesetzt. In der Saison 2017/2018 spielte er auf Leihbasis für den 1. FC Kaiserslautern. Mit den Pfälzern, bei denen Müller von der E-Jugend an alle Teams durchlief (72 Zweitliga-Einsätze), stieg er damals aus der 2. Liga ab. In Luzern spielt Müller, der seine Karriere beim TV Lampertheim begann, unter anderem mit Ex-Nationalspieler Christian Gentner. cpa

