Mit positivem Signal in Unterbrechung

Nordheim/Wattenheim. Während in den anderen Ligen der Spielplan noch bis in den Dezember hinein reicht, steht in der Fußball-Kreisliga A Bergstraße am Sonntag bereits der letzte Spieltag vor der Winterpause auf dem Programm. Die SG Nordheim/Wattenheim hat dabei bereits um 14 Uhr den TSV Reichenbach auf dem Sportplatz in Wattenheim zu Gast.

NoWa-Stürmer Jonas Pixberg soll gegen den TSV Reichenbach für Torgefahr sorgen. © Berno Nix

„Unser Spiel wurde von 15.30 Uhr auf 14 Uhr vorverlegt, weil wir kein Flutlicht haben. Wir wollten eigentlich das D-Liga Spiel unserer zweiten Mannschaft gegen die SSG Einhausen II auf den Samstag vorverlegen, aber das findet nun am Sonntag um 17 Uhr in Biblis statt“, erklärt SG-Trainer Jens Stark die Hintergründe der ungewöhnlichen Anstoßzeit. Da wegen des Volkstrauertages kein Spiel vor 13 Uhr angepfiffen werden darf, war der Zeitrahmen zusätzlich limitiert.

Tipps der Trainer Jens Stark (SG Nordheim/Wattenheim): „Die bisherige Runde ist nicht so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt hatten. Ein 1:1 gegen Reichenbach wäre da schon ein gutes Ergebnis für uns.“ Christian Bauer (TSV Reichenbach): „Offensiv haben wir Qualität, aber was Gegentore angeht, können wir noch besser werden. Wir wollen mit einem Sieg in die Pause gehen. Mein Tipp ist 3:1.“ and

Genug schlechte Nachrichten

Mit dem TSV Reichenbach ist zum Jahresabschluss ein dicker Brocken zu Gast, ist der Tabellendritte aus dem Lautertal mit 65 Treffern in zwölf Ligaspielen doch die Torfabrik der Liga. „Da sind ja auch unsere 17 Tore beim Auswärtssieg bei Anatolia Birkenau mit drin, aber selbst wenn man die rausnimmt, haben wir in der Liga einen Schnitt von vier Toren pro Spiel“, freut sich TSV-Coach Christian Bauer, dass seine Mannschaft besonders gut weiß, wo der gegnerische Kasten steht.

Sogar mit 18:0 konnte die SG NoWa die mittlerweile wegen dreimaligen Nichtantretens als Absteiger feststehenden Anatolen bezwingen, doch dies war der bisher einzige Saisonsieg der SG. Gegen Birkenau erzielte Kapitän Tobias Theiss satte zehn Tore, danach war er vom Pech verfolgt. „Bei Tobias Theiss hat ein erstes MRT ergeben, dass das Kreuzband in Mitleidenschaft gezogen ist. Im Februar muss das Ganze wohl noch mal nachgeschaut werden, aber nach Anraten des Arztes sieht es bei ihm ganz nach Karriereende aus“, ist NoWa-Coach Stark dieser Tage bittere Nachrichten fast schon gewohnt. „Elias Bersch hatte sich das Schlüsselbein gebrochen und wurde bereits erfolgreich operiert. Er fällt drei Monate aus“, nehmen die schlechten Nachrichten für die Nordheim/Wattenheimer damit noch lange kein Ende. „Lucas Schestag hat sich die Kniescheibe verdreht und fällt nun ebenso länger aus, wie auch Lukas Fell, der beim Spiel in Trösel mit einem Gegenspieler zusammengeprallt ist und sich eine Platzwunde zuzog“, ergänzt Stark.

Bei der knappen 2:3-Niederlage in Trösel sollte es aber noch dicker für die NoWa kommen. „Da holt sich dann in der 93. Minute Philipp Grünig auch noch eine unnötige Rote Karte ab, das tut bei unserer Personalsituation gleich doppelt weh“, ist der Trainer daher froh, dass für das A-Liga-Team der NoWa nach dem Spiel am Sonntag die Winterpause beginnt.

Auf dem vorletzten Platz wollen die Hausherren das Jahr allerdings nicht so gerne beschließen, denn auch wenn mit Anatolia Birkenau der einzige Direktabsteiger in der 14 Teams umfassenden Liga bereits feststeht, könnte Rang 13 am Ende den Gang in die Relegation bedeuten. Bei den Gästen aus Reichenbach würde man sich mit einer Relegationsteilnahme durchaus anfreunden, allerdings mit der zur Kreisoberliga Bergstraße.

„Mit zehn Punkten Vorsprung vor uns ist der SV Lörzenbach auf Platz eins wohl nicht mehr zu holen, aber Platz zwei ist noch möglich. Da hat der FV Biblis fünf Punkte Vorsprung vor uns“, hatte TSV-Trainer Bauer mit seinem Team am Sonntag nichts zu verschenken, wenn man Rang zwei erreichen will. „Leider hatten wir unsere personellen Probleme ausgerechnet in den Spielen gegen den FV Biblis (2:2) und den SV Lörzenbach (2:3)“, bedauert Bauer, der unter der Woche beim Trainer-B-Lizenz-Lehrgang an der Sportschule des Hessischen Fußball-Verbandes in Grünberg weilte und somit Co-Trainer Kim Fassinger die Verantwortung im Training übernahm. „Der Rasenplatz kommt uns am Sonntag nicht unbedingt entgegen, trotzdem wollen wir etwas holen“, ist Bauer ebenfalls nicht unglücklich darüber, dass danach in der A-Liga schon Winterpause gemacht wird.