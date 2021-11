Mit Mut ins Kellerduell

Ried. Mehr denn je geht es für den FV Biblis II am 13. Spieltag der Fußball-C-Liga um Zählbares. Am Sonntag (12.30 Uhr) empfängt der Viertletzte den Vorletzten SV Eintracht Zwingenberg. Um 15 Uhr gastiert die zweite Mannschaft der Bürstädter Eintracht bei Tabellenführer SG Hammelbach/Scharbach.

Biblis II – Zwingenberg

„Die drei Punkte müssen in Biblis bleiben“, betont FVB-II-Kapitän Kevin Gumbinger vor dem Kellerduell zwischen Biblis II (Rang 13/acht Punkte) und Zwingenberg (vier Punkte) auf Abstiegsplatz 15. Mit fünf Zählern aus vier Spielen bewiesen die schwach gestarteten Bibliser zuletzt mehr Konstanz. „Zumal das 3:5 gegen Bürstadt II maximal unnötig war, nachdem wir zur Pause 3:1 vorn lagen. Beim 3:3 gegen Olympia Lorsch II haben wir in der letzten Minute den Ausgleich kassiert, beim 1:1 in Schwanheim waren wir trotz zwischenzeitlicher Unterzahl in der zweiten Halbzeit überlegen“, merkt Gumbinger an: „Mir ist es wichtig, dass wir diesen Trend beibehalten.“

Personell muss der FVB II noch ein paar Rätsel lösen. Mustafa Er ist angeschlagen, Patric Richter ist wohl erst Ende November wieder eine Option. Dagegen kehrt mit Jonas Heuser ein Leistungsträger zurück. Möglicherweise gibt es Verstärkung aus der „Ersten“.

Hamm./Sch. – Et. Bürstadt II

Zwölf Spiele, zwölf Siege, 53:1 Tore, zwölf Punkte Vorsprung auf den Zweiten Birkenau II: Die Bilanz von Primus Hammelbach/Scharbach ist fast perfekt. Daniel Patti, den Co-Spielertrainer der Eintracht-Reserve (8./19 Punkte aus elf Spielen), interessiert das nur am Rande. „Wir fahren dahin und wollen etwas mitnehmen“, rechnet sich Bürstadts Offensivspezialist „etwas aus“.

Zuversichtlich stimmt Patti, dass mehrere Stammkräfte wieder an Bord sein sollten – etwa Heiko Dexler und Hakan Yazici, die vor der 3:6-Heimschlappe gegen Elmshausen absagen mussten. Auch Abwehrchef Daniele Caschetto müsste nach langer Pause einsatzbereit sein. cpa