Mit Mentalität zum Sieg

Ried. In der Bauschhheimer Sporthalle feierte die TG Biblis einen 40:35-Erfolg bei der Landesligareserve der HSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königsstädten. Mit nur acht Feldspielern und zwei Torhütern angereist, festigten die Gäste durch den Erfolg Platz vier in der Bezirksliga A.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Spiel begann wie von TGB-Trainer Sascha Schnöller erwartet. Die Gastgeber stellten zunächst eine harte Abwehr und spielten im Angriff geduldig ihre Chancen heraus. Bis zum 5:5 (8. Minute) agierte die TGB auf Augenhöhe mit den Hausherren, traf dann im Angriff ein paarmal falsche Entscheidungen, vergab Chancen oder scheiterte am Pfosten. Die HSG nutzte die Bibliser Fehlerkette rigoros aus, erspielte sich phasenweise eine Vier-Tore-Führung. Es spricht für die Gäste, dass sie die Ruhe behielten und sich wieder heranarbeiteten. Beim 12:12 war der Ausgleich hergestellt, bis zur Pause (17:17) bewegten sich beide Teams im Gleichschritt.

„Kämpferisch hervorragend“

Mehr zum Thema Handball-A-Liga TG Biblis präsentiert sich stark Mehr erfahren Handball Weiter auf Kurs Mehr erfahren

In der zweiten Hälfte schaffte es die TGB, noch mehr Druck in der zweiten Welle zu erzeugen. Trotz der geringen Wechselmöglichkeiten war ein Kräfteverschleiß kaum zu spüren. Nach nur zehn Minuten im zweiten Durchgang wuchs die Führung auf 26:21 an, bereits die Vorentscheidung. Die Schnöller-Sieben brachte den Sieg daraufhin recht sicher nach Hause. „Es war wieder kämpferisch hervorragend“, lobte Schnöller die Moral seines Teams, aus dem die drei Rückraumhünen Philipp Reis, David Winkler und Felix Schmitzer mit zusammen 31 erzielten Toren herausragten.

TGB-Torschützen: Reis 11, F. Schmitzer 10/3, Winkler 10/1, Neumann 5, Zimara 2, Waschitzka 2. fh