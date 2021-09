Minimalziel? Optimalziel!

Bürstadt. Von der Verbandsliga in die Oberliga: War da nicht etwas? Schon möglich. Doch Mathias Lahm, der Defense Coordinator der Bürstadt Redskins, klingt im Gespräch mit dieser Redaktion tiefenentspannt. Fast so, als gäbe es nichts Leichteres, als zwei Klassen zu überspringen. „Wir haben gut trainiert und an unseren Fehlern aus dem Test gegen die Haßloch 8-Balls gearbeitet. Die Mannschaft ist eingestellt“, sagt Lahm vor dem Saisonstart in der American-Football-Oberliga Mitte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Redskins-Spielplan Samstag, 4. September (Kick-off 16 Uhr): Heimspiel gegen Offenbach. Samstag, 11. September (Kick-off 15 Uhr): Auswärtsspiel in Offenbach. Samstag, 18. September (Kick-off 16 Uhr): Heimspiel gegen Neuwied. Sonntag, 26. September (Kick-off 15 Uhr): Auswärtsspiel in Bad Kreuznach. Samstag, 2. Oktober (Kick-off 16 Uhr): Heimspiel gegen Bad Kreuznach. Sonntag, 10. Oktober (Kick-off 15 Uhr): Auswärtsspiel in Neuwied. cpa

Am Samstag (Kick-off: 16 Uhr, Leichtathletikanlage TV Bürstadt) erwartet der Aufsteiger aus Südhessen die Rhein-Main Rockets aus Offenbach. „Jetzt gilt es, das Erlernte im Spiel abzurufen“, meint Lahm – der sehr wohl weiß, dass die viert-höchste Liga für einen vormaligen Sechstligisten kein Selbstläufer wird. „Wir werden in jedem Spielzug 100 Prozent geben müssen. In der Oberliga wird jeder Fehler gnadenlos bestraft. Das haben wir schon beim Test gegen Haßloch zu spüren bekommen“, betont der 49-Jährige.

Viele Eigengewächse

Der selbsterklärte Titelfavorit aus Haßloch zeigte den Redskins vor drei Wochen die Grenzen auf. Allerdings gab Bürstadt bei der 3:41-Heimniederlage gleich zehn Neulingen eine Chance. Außerdem fehlten unter anderem vier Running Backs. Auf dieser Position spielen bei den Redskins mit Lukas Brems, Pascal Eger und Jan Frommeld drei längst etablierte Eigengewächse. Auch Christian „CJ“ Steffan, der von der Runningback- auf die Quarterback-Position wechselte, und die Nachwuchstalente Frederic Fengel (Running Back) und Nils Baumann (Defense Line) kommen aus der Redskins-Jugend. Zu den Leistungsträgern zählen außerdem Routinier Jens Pfeifer (Middle Linebacker), Waldemar Krel (Wide Receiver), Nelson Mandali (Safety) und Christopher Steiner (Kicker, Linebacker). Mandali und Steiner werden am Samstag jedoch fehlen.

Dass es bei der Generalprobe gegen die 8-Balls ausgerechnet am Laufspiel haperte, verwunderte deshalb kaum. „Die Jungs waren nicht chancenlos gegen Haßloch. Allerdings haben sie die entscheidenden Yards nicht gemacht“, hält Bürstadts Kommunikationschef Harry Frommeld fest.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Euphorie an der Wasserwerkstraße ist groß, die Erwartungshaltung hält sich in Grenzen. Die Redskins wissen, dass ihr doppelter Aufstieg nicht auf dem Spielfeld zustande kam. Als Dritter der Verbandsliga Mitte waren sie Ende 2019 in die Landesliga nachgerückt. Anfang Juli wurde kurzfristig ein Platz in der Oberliga frei. Die Bürstädter bewarben sich und bekamen den Zuschlag. Das Football-Jahr 2020 hatten die Redskins in einer improvisierten Hessenliga überbrückt. In der Vierergruppe landeten sie auf Platz zwei.

Bei der Frage nach einer sportlichen Vorgabe will Frommeld daher nicht von einem „Minimalziel“, sondern von einem „Optimalziel“ sprechen. „Wenn unsere Seniors den Klassenerhalt schaffen, wird der ganze Redskins-Stamm stolz auf sie sein. Wenn nicht, wird niemand enttäuscht sein“, holt der 56-Jährige aus: „Wir haben die wahrscheinlich jüngste Mannschaft in ganz Hessen. Die Jungs sollen diese Erfahrung und auch jeden Fehler machen, aus dem sie für die Zukunft lernen können. Sie sollen aber auch sehen, welches Potenzial in ihnen steckt. Sie haben das Potenzial, davon bin ich überzeugt.“

„Gutes Mittelfeld-Team“

Defensivcoach Lahm sieht das genauso. „Die Chance zum Klassenerhalt ist da. Wir sind ein gutes Team im Mittelfeld“, glaubt der frühere Spieler der Mannheim Redskins: „Mit dem Aufstieg werden wir in den nächsten ein, zwei Jahren nichts zu tun haben. Wir wollen in der Oberliga Fuß fassen und kontinuierlich etwas aufbauen.“ Neben Offenbach treffen die TVB-Footballer in der Gruppe Mitte auf die Neuwied Raiders und die Bad Kreuznach Thunderbirds. „Das sind drei Wundertüten“, findet Offense Coordinator Chris Withers.

Aus Offenbacher Kreisen hat Frommeld vernommen, dass die Rockets die Redskins im Vorteil sehen, weil die Bürstädter den Trainingsbetrieb 2020 trotz Corona lange aufrechthielten und sogar Spiele bestritten. „Sie wissen nicht, wo ihr Team steht“, meint Frommeld, der wenig darauf gibt: „Diesen Satz kriegst du im Moment überall zu hören.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Lahm warnt vor dem lauf- und passstarken Offenbacher Quarterback, der für ihn zu den Besten der Liga gehört. „Das wird ein sehr technischer Football, der uns aber liegen könnte“, rechnet sich der Defensivexperte Chancen aus. An der Teamstärke sollte es nicht scheitern. „Wir dürften knapp 40 Mann sein“, erklärt Lahm.