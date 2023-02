Meisterschaft immer noch greifbar

Riedrode. In der Kreisliga B Bergstraße überwintert die zweite Mannschaft der FSG Riedrode auf dem dritten Tabellenplatz. Das ist zwar gegenüber der Vorsaison eine deutliche Steigerung, doch das Optimum ist für die spielfreudigen Riedroder deswegen noch nicht erreicht – weil sie die Tabelle vom fünften bis zum 14. Spieltag anführten und während dieser Zeit unter Beweis stellten, dass sich die Konkurrenz bitteschön hinten anstellen soll. Aber noch ist die Elf von Nabil Hamzi in Sachen Meisterschaft dick im Geschäft, denn zum neuen Tabellenführer SG Hammelbach/Scharbach sind es nur zwei Punkte.

Nach der verkorksten Vorsaison war es das Bestreben der Verantwortlichen, in dieser Saison wieder oben mitzuspielen. Dieses Ziel wurde in die Tat umgesetzt. Dabei ließ man sich auch nicht davon nervös machen, dass die FSG-Reserve eigentlich das Zeug zum Meister hat – solche Stimmen waren zumindest aus dem Umfeld zu hören. „Wir sind wesentlich konstanter als in der vergangenen Saison und stehen tabellarisch gut da“, freut sich FSG-Vorstandsmitglied Fabian Kreiling über die Vorwärtsentwicklung seiner Mannschaft. Zwei Niederlagen gegen unmittelbare Konkurrenten sind den Riedrodern ein Dorn im Auge: Gleich zu Saisonbeginn patzten sie beim FV Hofheim, ehe es Ende Oktober eine empfindliche 0:4-Niederlage bei der SG Hammelbach/Scharbach gab, die damit eine Siegesserie einläutete.

„Unsere beiden Niederlagen müssen wir akzeptieren. Aber mir tun einfach die sechs Unentschieden weh. Nur zwei Spiele hätten wir davon gewinnen müssen und schon hätten wir als Tabellenerster überwintert“, bedauert Kreiling, der gerade die Effizienz vor dem gegnerischen Tor für verbesserungswürdig hält.

Vor der Saison freute sich die FSG II über viele Zugänge. Die meisten davon waren eine Bereicherung. Besonders Mittelfeldmann Moritz Schumacher, der in der vergangenen Runde noch beim FV Hofheim spielte. Zudem profitieren die Riedroder von der Erfahrung der Ex-Kreisoberligaspieler Timo Rodovsky und Manuel Betzga. Seit Oktober verstärkt außerdem Angreifer Mohammed Majdalawi (zuvor Sportfreunde Heppenheim) die FSG II.

Eigengewächs verlässt Reserve

Aber die Riedroder Reserve musste in der Winterpause auch einen Abgang hinnehmen, denn Mirko Alimi, dem die damaligen Riedroder Bambini-Trainer Helmut Kreiling und Klaus Gündling um die Jahrtausendwende das fußballerische Einmaleins vermittelten, schließt sich dem C-Ligisten SSG Einhausen II an.

„Wir wollen weiter oben bleiben“, sagt Fabian Kreiling und verweist darauf, dass seine Mannschaft bereits am 5. März mit dem Heimspiel gegen den TSV Gras-Ellenbach gefordert sein wird. Gleichwohl in welcher Liga die FSG Riedrode II in der kommenden Saison spielen wird, bleibt Nabil Hamzi der Mannschaft als Trainer erhalten.

„Wir sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden. Deswegen war diese Personalentscheidung alternativlos“, lobt Kreiling den Übungsleiter, der vorher den Nachwuchs des FC 07 Bensheim trainierte. hias