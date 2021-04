Lampertheim. Marvin Dienst hat eine neue Herausforderung gefunden. Der 24-jährige Lampertheimer geht in dieser Saison in der GT World Challenge Europe an den Start. In den vergangenen beiden Jahren war Dienst im ADAC GT Masters in Deutschland und Österreich unterwegs, nun warten auf ihn und sein Team von Toksport WRT Einsätze in Italien, Frankreich, Belgien, Deutschland und Spanien.

Im Team aus der Eifel teilt sich Dienst mit dem Franzosen Paul Petit und Oscar Tunjo aus Kolumbien das Cockpit eines Mercedes AMG Evo. „Ich freue mich sehr gemeinsam mit Toksport WRT und meinen zwei Teamkollegen in der World Challenge anzutreten. Die GT Meisterschaft gehört zu den renommiertesten weltweit und hat einen hohen Stellenwert“, ist beim Südhessen die Vorfreude deutlich herauszuhören. Und der Ehrgeiz: „Nach dem das Team im vergangenen Jahr Vizemeister wurde, ist nun der Titel anvisiert. Nach den ersten Testfahrten in Paul Ricard habe ich die Professionalität des Teams kennengelernt und bin mir sicher, dass wir unser Ziel erreichen können.“

Die Konkurrenz ist jedoch hart. Ehemalige DTM-Piloten wie Daniel Juncadella, Maro Engel, Adrien Tambay oder Luca Stolz sind ebenso dabei wie 24-Stunden-Spezialist Christian Engelhart. Und der Lampertheimer trifft auf einen weiteren alten Bekannten. Im BMW M6 GT3 von Boutsen Racing sitzt der Leimener Jens Klingmann.

Doch Dienst konzentriert sich lieber auf sich. Er hat sowohl Erfahrungen im Langstreckensport – 2017 wurde er in der entsprechenden FIA-Serie Vize-Weltmeister, als auch reichlich Rennkilometer im Mercedes AMG abgespult. „Auch wenn unser Mercedes in der GT World Challenge eine weitere Evo Stufe ist, kenne ich das Verhalten des Fahrzeuges und habe mich schnell wohlgefühlt“, versichert er. Los geht es bereits am 16. April mit dem Rennen in Monza.

