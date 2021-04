Marc Ehret siegt zum Saisonauftakt

Nürburg/Hüttenfeld. Einen guten Sportler zeichnen Ehrgeiz und die Fähigkeit, geduldig auf seine Chancen zu warten, aus. Das gilt auch für den Motorsport. Der Hüttenfelder Marc Ehret hat diese Tugenden gezeigt und sich beim verspäteten Saisonauftakt der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) gleich den Sieg geholt. Nachdem der erste Lauf der NLS Ende März aufgrund der Wetterbedingungen direkt nach dem Training abgesagt werden musste, stellte sich der 27-Jährige im BMW M2 CS des Bremer Rennstalls FK Performance erneut der Konkurrenz.

Ehret geht in dieser Saison mit seinen Teamkollegen Nico Otto und Moritz Oberheim in der Klasse Cup 5 an den Start und tritt gegen elf Teams mit baugleichen BMW an – und das Trio sicherte sich die Pole Position für das Vier-Stunden-Rennen. Ehret übernahm den 450-PS-Boliden für den letzten Rennabschnitt. „Drei Runden vor dem Rennende setzte leichter Regen ein. Wäre er stärker geworden, hätten wir noch einen weiteren Boxenstopp machen müssen, um auf Regenreifen zu wechseln“, erklärte der Südhesse. Doch das Wetter hielt und so baute Ehret die Führung noch aus. „Wir haben mit einer knappen Minute Vorsprung den Sieg eingefahren“, freute er sich und blickt mit Vorfreude auf den nächsten NLS-Lauf am 1. Mai. jako