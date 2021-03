Berlin/Frankfurt. Der ehemalige Eintracht-Verteidiger Maik Franz hat gemeinsam mit Ex-Fußballprofi Sami Allagui die Initiative „MJ4K – My Jersey 4 Kids“ ins Leben gerufen. Damit soll das Kinder- und Jugendwerk „Die Arche“ finanziell unterstützt werden. Franz und Allagui kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Hertha BSC. Wie die Kinderstiftung am Donnerstag mitteilte, starten die beiden Ex-Profis mit ihrem gemeinnützigen Projekt ab dem 22. März gleich drei zusammenhängende Aktionen. Eine davon ist der „Arche-Cup 2021“ – ein Online-Kickerturnier, an dem acht Teams aus deutschen und europäischen Top-Fußballern teilnehmen.

AdUnit urban-intext1

Jedes Team vertrete einen Standort des Kinder- und Jugendwerks, heißt es weiter in der Mitteilung der Arche. Somit treten die Städte Berlin, München, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und Potsdam sowie Kreuzlingen aus der Schweiz beim virtuellen Kickerturnier auf www.mj4k.de gegeneinander an. Für jede gewonnene Runde erhalten die Teams eine Ausrüstung des Fußball-Shops „11teamsports“ für die jeweilige Arche.

Der Gesamtsieger gewinnt ein zusätzliches Preisgeld in Höhe von 15 000 Euro. Zudem spendet jeder der Fußballprofis ein signiertes Originaltrikot, die allesamt zugunsten der Kinderstiftung versteigert werden. Mit dabei sind unter anderem Bayern-Topstürmer Robert Lewandowski, Manuel Neuer, internationale Stars wie Neymar oder Erling Haaland sowie die Weltmeister von 2014 – etwa Lukas Podolski, Jerome Boateng oder Mats Hummels.

„Richtig Großes“ erreichen

„Corona hat uns noch einmal anders auf unsere eigenen Familien schauen lassen und das Glück, das wir in unserem Leben hatten und haben“, sagte Franz laut Mitteilung der Arche. Der Vater von zwei Söhnen, der in seiner aktiven Karriere aufgrund seines Sieges- und Einsatzwillens auch als „Iron-Maik“ bekannt war, wolle sein Netzwerk nutzen, um „richtig Großes“ zu erreichen.

AdUnit urban-intext2

Ab 22. März startet außerdem auf www.mj4k.de der Verkauf einer MJ4K-Sonderkollektion. Auch hier geht der gesamte Erlös an die Arche zugunsten sozial benachteiligter Kinder. soge