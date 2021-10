Luh-Fleischer einfach zu stark

Bürstadt. Die Überraschung ist ausgeblieben: Das erste Tischtennis-Damenteam des TV Bürstadt hat in der Hessenliga Süd-West eine fast schon erwartungsgemäße Niederlage kassiert. Bei Aufstiegsaspirant TTV Gräfen-/Schneppenhausen/Weiterstadt (GSW) unterlagen die Bürstädterinnen mit 1:6.

„Schade war, dass im hinteren Paarkreuz nicht mehr herausgesprungen ist. Chancenlos waren wir nicht. Vorne war eben nicht mehr drin, weil Ursula Luh-Fleischer auf Position eins für uns nicht zu schlagen ist“, analysierte TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger die Partie – und den sportlichen Stand der Dinge: „Wenn wir dann noch im Doppel eins etwas holen, geht es hinten raus vielleicht um ein 5:5. Momentan haben wir die Konstanz dazu noch nicht. GSW ist aber auch weiter oben einzuordnen als wir.“

Auch Laura Rosenberger verlor gegen Ursula Loh-Fleischer. © Nix

So eindeutig wie das Endergebnis war das Kräftemessen mit GSW nicht. Im Duell der Spitzendoppel musste sich das TVB-Duo Timea Daamen/Laura Rosenberger trotz zwischenzeitlicher Führungen im fünften Satz gegen Sabrina Richter/Corinne Wacker geschlagen geben (11:8, 6:11, 13:11, 8:11, 2:11). Im zweiten Doppel war für Fabienne Zorn/Laura Wunder gegen Luh-Fleischer/Miriam Kieselbach wenig auszurichten (8:11, 6:11, 4:11).

Nach Luh-Fleischers Drei-Satz-Erfolg gegen Laura Rosenberger stellte TVB-Spitzenspielerin Daamen gegen Richter in vier Sätzen den Punkt zum 1:3 sicher. „Sie hat ihre momentane Leistungsstärke unter Beweis gestellt“, lobte Frank Rosenberger die zurzeit trainingsfleißigste Bürstädterin. Im hinteren Paarkreuz verloren dann Wunder (gegen Wacker) und Zorn (gegen Kieselbach) in vier Durchgängen – 1:5. Im letzten Einzel fand auch Daamen kein Mittel gegen GSW-Topspielerin Luh-Fleischer (3:11, 10:12, 9:11).

Nach zwei Spielen – im September gab es ein 3:6 bei Oberzeuzheim II – finden sich die TVB-Damen mit 0:4 Punkten vorerst am Tabellenende wieder. Daran wollen die Bürstädterinnen am Sonntag, 31. Oktober (11 Uhr), etwas ändern, wenn der TSV Langstadt IV (2:4 Punkte) zum ersten Heimspiel der Saison vorbeikommt. „Bei Langstadt IV kommt es darauf an, wer da letztlich antritt. So wie sie bisher gespielt haben, ist das eine Mannschaft, mit der wir mithalten können“, glaubt Frank Rosenberger – und stellt klar: „Wir müssen jetzt schauen, dass wir den Schalter umlegen und die ersten Punkte holen.“ cpa